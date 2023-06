Alessia Marcuzzi, un suo cartonato per l'addio al celibato di un fan. Lei guarda le foto e risponde così

Alessia Marcuzzi ha pubblicato un post su Instagram molto divertente che ritrae alcuni ragazzi ad Alicante, città della Spagna, insieme ad un cartonato con le sue sembianze. I ragazzi si trovavano nella città spagnola per l'addio al celibato di uno di loro e avevano scritto un messaggio telefonico ad Alessia Marcuzzi, chiedendole di unirsi a loro, ma lei aveva rifiutato. Andiamo a vedere cosa è successo e come hanno fatto i ragazzi ad avere il numero di telefono della conduttrice.

Il numewro di telefono mostrato in diretta

Qualche mese fa Fiorello mostrò per sbaglio il numero di telefono della presentatrice Alessia Marcuzzi in diretta a Vivarai2. La presentatrice fu costretta a cambiare il numero perché erano iniziati ad arrivare molti messaggi da fan, nella speranza che lei rispondesse. Dopo un primo momento in cui ha detto di essere stata arrabbiata con Fiorello, Alessia Marcuzzi ha iniziato a leggere i messaggi che le arrivavano.



Tra questi, c'era anche uno da parte di un ragazzo che fa parte del gruppo di amici partito per Alicante per festeggiare l'addio al celibato del loro compagno.

Il ragazzo chiedeva alla presentatrice di unirsi a loro nei festeggiamenti in veste di sorpresa per il futuro sposo, ma lei ha preferito rispondere dicendo «Ma che siete impazziti? Per chi mi avete preso? Voglio conoscere la futura moglie e le fidanzate di tutti, e magari partecipare al matrimonio piuttosto che andare a far parte della vostra allegra brigata».

I ragazzi non si sono persi d'animo e hanno deciso di fare una sorpresa al futuro sposo portando Alessia Marcuzzi... in cartonato. Hanno mandato poi le foto del weekend spagnolo alla conduttrice che le ha condivise su Instagram dove, tra le risate, ringrazia i ragazzi per averla portata ad Alicante perché non c'era mai stata. Alessia Marcuzzi si conferma essere una persona molto ironica e divertente, i fan la amano anche per questo lato del suo carattere.