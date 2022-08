Travestimenti e brindisi: l'addio al celibato di Gimbo Tamberi a Budapest

ANCONA – La serata in un locale a bere e fare baldoria, i travestimenti, gli scherzi. E le immancabili stories su Instagram, che documentano, ora per ora, la festa in Ungheria.

Dopo l'oro vinto agli Europei, Gianmarco Tamberi sta trascorrendo una due-giorni euforica a Budapest, dove gli amici hanno organizzato per lui l'addio al celibato, in vista del matrimonio del 1° settembre a Villa Imperiale, a Pesaro, con la sua fidanzata di sempre, Chiara Bontempi. Mentre lei trascorre il tempo in tranquillità con le amiche, in barca e in piscina, con tanto di “avvertimento” al suo uomo (“Vedi di fare il bravo”, scrive in un post in cui si mostra in costume da bagno, sotto il sole), il campione anconetano pubblica storie in cui si mostra sorridente con il fratello e gli amici di sempre, nei locali e per le strade di Budapest, impegnato in serate alcoliche e improbabili travestimenti.