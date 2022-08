L'addio al celibato a Budapest di Tamberi

ANCONA – La serata in un locale a bere e fare baldoria, i travestimenti, gli scherzi. E le immancabili stories su Instagram, che documentano, ora per ora, la festa in Ungheria. Dopo l'oro vinto agli Europei, Gianmarco Tamberi sta trascorrendo una due-giorni euforica a Budapest, dove gli amici hanno organizzato per lui l'addio al celibato, in vista del matrimonio del 1° settembre a Villa Imperiale, a Pesaro, con la sua fidanzata di sempre, Chiara Bontempi.