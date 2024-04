Unghie e dintorni, benvenuti nella primavera 2024, l’anno che vede il risorgere di colori vivaci e scoppiettanti a braccetto con i pastelli e i neutri tenui. Lasciato il rigido inverno alle spalle, tocca al sole e al tepore di questi giorni riscaldare i cuori. Tra le diverse tendenze di moda di questo periodo, come spiega l’onicotecnica Kamila Joanna Nazarczuk, operatrice presso il Beautystudio di Osimo Stazione, in provincia di Ancona, «si va dal classico rosa pastello al giallo neon, dai delicati disegni floreali alle super grafiche geometriche». Ma vediamo insieme questo assaggio delle migliori tendenze primaverili per le nostre unghie in fatto di smalti semipermanenti, nail art e manicure. Con una premessa: mettiamo in atto anche qualche consiglio, utile per mantenere in forma i nostri preziosi “artigli”.

Il trend

«Il trend della stagione - sottolinea l’esperta – include tonalità accese, finish iridescenti. Non devono mancare oro, silver, rosa, blu flash brillantinati. E come abbinamento finale, interpretazioni inaspettate dei colori classici primaverili». Tra le tonalità più gettonate c’è il peach fuzz, ideale per un look romantico, per chi osa, il verde è una scelta originale ma non mancano i classici come l’azzurro e il lilla. Se poi è la fantasia a dominare, niente di meglio che il rosa corallo e il fucsia, per mettere in risalto le unghie con colori accesi. «La primavera è l’occasione giusta per sfoggiare nuove sfumature e disegni allegri – rilancia l’onicotecnica – ma anche floreali come le unghie con le margherite, oppure c’è il french sfumato, le baby blue con l’effetto glassato». Dunque, eleganza e raffinatezza al tempo stesso. «Abbiamo anche la manicure delicata bianco lattiginoso o rosa con fiori disegnati come contrasto. E poi ci sono i look cromati, il color ciliegia e rosso luminoso. Il peach fuzz è il trend del 2024, al gusto di pesca, lavanda e verde salvia». Ma anche fucsia, pink fluo, arancione e verde smeraldo. “Sono tutte sperimentazioni cromatiche, tra nuance delicate e al tempo stesso vivaci. Così, tra i protagonisti della stagione c’è anche l’olive green, un verde oliva che spicca. E se tra il viola e il rosa acceso la scelta è difficile, ecco gli effetti nude, i minifrench, rosa sobri. Insomma, di tutto e di più per lasciare spazio a fantasia ed fashion come confermano i disegni, che possono essere un punto, una linea o un frutto di stagione: una nail art semplice ma innovativa.

La cura

Basta poco ma la costanza è d’obbligo. Dice Nazarczuk: «Anzitutto, occorre limare l’unghia naturale con la lima di vetro che non danneggia il bordo della lamina, ogni sera poi bisogna applicare olio di mandorla o di oliva massaggiando l’unghia e le cuticole. Una misura che le rende più sane e in salute». Ma non solo. “E’ importante anche nutrire le unghie con il collagene che cura anche pelle e capelli. Tra gli ingredienti fondamentali per le unghie ci sono la vitamina C che stimola la produzione di collagene, la vitamina A che ha un’azione antiossidante e la biotina che aumenta lo spessore delle unghie.