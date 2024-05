Con il sole e il caldo, la voglia di essere in forma è pressante. Ed è così parte la ricerca spasmodica a come perdere peso nel più breve tempo possibile. Mantenendoci sempre tonici, ovviamente. Accelerare il proprio metabolismo così da avere un fisico super asciutto e invidiabile è il sogno di tanti. Ma, per raggiungere gli obiettivi, soprattutto se importanti, ci vogliono disciplina, costanza e determinazione. I miracoli non li compie nessuno, tantomeno il nostro corpo, specialmente dopo che ha superato gli anta quando si cambia metabolismo e molto altro. Ecco, allora, che per bruciare più calorie, ci sono alcuni sport che sono decisamente consigliabili ma è anche vero che è, nel corso dell’anno e, ancor più degli anni, che si riesce a modificare, in senso positivo, la nostra forma fisica. Cerchiamo di capire bene di cosa stiamo parlando.

Il processo

Il metabolismo è un processo attraverso il quale il nostro corpo converte in energia ciò che mangiamo e beviamo. Energia di cui si ha necessità non solo per muoversi ma anche per garantire il dispendio energetico per tutte le funzioni vitali come la respirazione, la circolazione del sangue o la riparazione delle cellule. Il metabolismo può essere veloce e cioè trasformare più rapidamente il cibo che mangio o lento, impiegando cioè più tempo. Per renderlo più veloce, occorre aumentare i bisogni vitali del corpo aumentando il dispendio energetico: più calorie sono bruciate, più calorie devono essere introdotte. Una maggiore massa magra, inoltre, fa bruciare calorie e grassi, anche quando si è a riposo.

Gli esercizi

Gli sport migliori per accelerare il metabolismo sono la corsa, il ciclismo ma anche il calcio e il tennis. Per quanto riguarda gli esercizi, uno dei modi efficaci per velocizzare il metabolismo è quello dell’interval training e cioè una tecnica di allenamento usata tra l’altro in sport proprio come calcio e corsa, di tipo discontinuo. Ciò significa che si alternano esercizi eseguiti ad alta intensità con altri a intensità minore. Così facendo, si stimola il nostro metabolismo nel suo complesso e si migliorano sia i muscoli sia il sistema cardiocircolatorio. Quindi, se proprio s’intende procedere in questo senso, magari si possono alternare esercizi come affondi, flessioni, addominali eseguiti ad alta intensità ad altri di riposo o esercizio leggero. Il tutto per circa 20 o 30 minuti al massimo.

Il top degli sport

Se basket, calcio, tennis sono tra quelli dove più si brucia, al vertice della classifica, da questo punto di vista, restano, oltre alla corsa, il total body e il ciclismo. Quando si parla di total body s’intende un tipo di fitness che include vari esercizi sia a corpo libero sia con attrezzi, adatto a tutte le età perché non è un allenamento, in genere, eccessivo. Questa attività comprende varie tecniche ma tra gli esercizi più gettonati ci sono i push up, i piegamenti sulle braccia, gli squat, il crunch, lo step gli affondi con manubri o meno, il plank. E poi ci sono anche lo spinning, il functional training, la calistenica o il bodyweight sono tra i più adatti per bruciare considerando che offrono un mix di esercizi. Ma ci si può anche semplicemente allenare in sala alternando esercizi aerobici con la corsa sul tapis roulant, a quelli con pesi e manubri, magari con un circuito. L’altro sport dove si accelera il metabolismo è, senza dubbio, il ciclismo. Allenarsi in bicicletta, infatti, interessa vari gruppi muscolari e contribuisce, in modo sostanziale, ad elevare il dispendio energetico. In questo modo, si bruciano più grassi, quindi ci si asciuga in misura maggiore grazie anche al costante cambio di percorso e di velocità. Infine c’è la corsa ma anche la camminata veloce offre buoni risultati.