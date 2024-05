«Guadagno 150mila euro al mese lavorando meno di 5 ore a settimana: vi spiego come ho fatto»

Si dice spesso che i soldi non fanno la felicità, ma molti ribattono che avere abbastanza denaro permette di far evaporare tutta una serie di pressioni, preoccupazioni e stress che sono spesso gli ostacoli principali per raggiungere quel tanto agognato traguardo. D'altra parte, per avere uno stipendio adeguato si "spendono" sempre più ore della giornata a lavorare anziché a coltivare i propri interessi, affetti e hobby.

C'è una soluzione a questa situazione? Una terza strada segreta in quello che sembra un bivio? A quanto pare sì, vale a dire il reddito passivo, un reddito che viene percepito dopo un impegno iniziale ma il cui mantenimento richiede uno sforzo quotidiano praticamente nullo. Graham Cochrane, per esempio, lavora circa cinque ore a settimana (online) e guadagna 150mila euro al mese e ha spiegato a Cnbc qual è il suo modello di business.

Il modello di business di Graham Cochrane

Graham è stato licenziato nel 2009 (come tanti altri) da un lavoro d'ufficio dalle 9 alle 17 come ingegnere del suono.

Nel frattempo, portava avanti come freelance la sua passione per la musica e si occupava di produrre band indie. Anziché deprimersi dopo aver perso la sua principale fonte di reddito, ha deciso di risollevarsi e diventare un imprenditore, anche senza avere esperienze pregresse.

Da quel giorno di 15 anni fa la situazione è cambiata radicalmente. Oggi, infatti, Graham ha messo su due attività online, una società che si occupa di educazione musicale e un'impresa di coaching aziendale: «Guadagno circa 160mila dollari al mese di reddito passivo e lavoro meno di cinque ore a settimana. Ho imparato ciò che serve per creare un business redditizio, ho condiviso le mie conoscenze e scritto un libro sulla mia esperienza».

Il consiglio numero uno di Graham è relativo al costruire un tipo di attività che possa crescere in maniera autonoma e per farlo elenca quattro elementi principali. Il primo è assicurarsi di pubblicare online un contenuto che si possa rintracciare facilmente, «che si tratti di video su Youtube, post e articoli o podcast. Non parlo di social media perché lì i contenuti non sono visibili per sempre, mentre voi volete qualcosa che appaia nella ricerca di Google o Youtube. Pensate a contenuti semplici, dei "come fare" che rispondano alle domande principali dei vostri clienti».

Il secondo elemento consiste in regali gratuiti: «Una volta che qualcuno scopre la vostra attività volete spostare il potenziale cliente dal contenuto alla mail. Il "regalo" può consistere in una guida PDF, video, masterclass, audio». Questo fattore è particolarmente importante, in un momento in cui c'è il pericolo di ban su varie piattaforme, tra cui TikTok.

«Una volta che qualcuno scarica il mio "regalo gratuito" ed entra a far parte della mia lista dei contatti mail - continua Graham -, saranno spedite per qualche giorno delle mail scritte in precedenza e programmate in modo che si aggiunga valore allo step precedente. Di solito, per quanto mi riguarda, ci saranno approfondimenti di alcuni concetti chiave già presenti sui contenuti video, per circa 3 giorni». Dunque, il terzo elemento è l'utilizzo di software che automatizzino le mail.

L'ultimo, invece, è il fatto di costruire e vendere dei prodotti digitali: «Essere in grado di vendere la propria conoscenza attraverso corsi video o simili è un ottimo modo per aumentare i guadagni senza investire troppo tempo. Si possono vendere anche e-book e simili. Quale che sia il prodotto digitale, l'importante è che sia un processo automatico. Il mio preferito sono i corsi online».