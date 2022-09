Gianni Morandi mostra per la prima volta le mani dopo l'incidente: «Voglia di urlare!»

Sul volto di Gianni Morandi il sorriso non manca mai. Anche nei momenti difficili, il cantante bolognese ha sempre reagito con positività, affrontando le difficoltà della vita con una impareggiabile forza d'animo. È accaduto anche dopo il terribile incidente di marzo 2021, quando ha riportato delle gravi ustioni per una caduta dentro un rogo di sterpaglie. Gianni Morandi non ha mai fatto mistero del lungo iter riabilitativo a cui si è dovuto sottoporre e ora, attraverso i suoi attivissimi canali social, ha deciso per la prima volta di mostrare le sue mani, forse la parte del corpo maggiormente colpita dall'incidente in campagna.

Ilary Blasi, dopo la separazione da Totti torna in palestra: l'allenamento da atleta si fa hot

Gianni Morandi, la prima foto delle mani dopo l'incidente

«Voglia di urlare!» scrive il 77enne, sfoggiando il suo inconfondibile sorriso. Le lesioni alle mani (soprattutto a quella destra) sono evidenti, ma Morandi sembra aver recuperato alla grande. Dopo il grande successo di Sanremo 2022, dove si è classificato al terzo posto con "Apri tutte le porte", Gianni Morandi è stato protagonista di una estate itinerante insieme all'amico Lorenzo "Jovanotti" Cherubini, in qualità di ospite fisso del Jova Beach Party. Ci vuole ben altro, del resto, per fermare «un ragazzo» come lui.