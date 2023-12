Uscirà domani il nuovo singolo di Mani, all’anagrafe Marco Feliciani 24enne nato ad Ancona ma originario di Filottrano, intitolato Milano. «Milano è apparentemente una canzone semplice, sembra quasi una canzone da falò – spiega Marco Feliciani – ma in realtà è una canzone gentile, una dichiarazione d’amore». La passione di Marco per la musica nasce sin da piccolissimo, quando mentre accompagnava il padre impegnato con il lavoro cantava le canzoni dei classici della canzone italiana.

I grandi classici

Lucio Dalla, Francesco De Gregori e molti altri che ne hanno segnato l’infanzia e che hanno contribuito alla costruzione del suo futuro da musicista. «La passione è nata così – ha spiegato il giovane musicista marchigiano – cantavo con lui durante i viaggi in furgone. Cantavamo le canzoni di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, insomma i classici della musica italiana. Da lì è partito tutto e ho iniziato la mia strada». Ad appena 11 anni Marco inizia a studiare canto con Mariangela Marini e poi con Isabella Celentano, continuando poi il percorso prendendo lezione di pianoforte e chitarra. Dopo aver partecipato nel 2014 alla trasmissione televisiva “Io Canto” su Canale 5 condotta da Gerry Scotti, intraprende l’anno successivo un tour con i ragazzi dell’omonimo programma. C’è poi il conseguimento del diploma al Liceo Musicale “Rinaldini” di Ancona e nello stesso periodo termina gli studi all’Accademia di musica Som a Prato, prendendo la certificazione Cfp in VoiceCraft.

Nel 2019 la grande avventura milanese con l’accademia di musica Nam. In tutto questo percorso anche la scrittura delle prime canzoni, ma non in italiano, ma attraverso l’utilizzo della lingua inglese. «Ho iniziato a scrivere in inglese perché cercavo le parole giusta – spiega Marco Feliciani – come se l’italiano fosse per così dire banale. Poi però l’ho riscoperto, per così dire, perché ho sempre cercato di dare profondità alle parole e poi perché mi sono reso conto di voler entrare in contatto con le persone che mi ascoltano».

L’incontro decisivo

Uno degli incontri decisivi per Mani è stato con Bungaro, che con le sue masterclass romane ha permesso di affinare le capacità di scrittura. Nel frattempo Mani sta lavorando ad un nuovo album dopo quello pubblicato nel 2022 intitolato “Non cresciamo mai”. Nel disco, probabilmente previsto tra la primavera e l’estate dell’anno prossimo, anche i due singoli che hanno preceduto “Milano”, “Tra le mie stanze” e “Non preoccuparti di me” pubblicate sotto la EstroRecords con distribuzione Ada Music Italy. «Ci sarà un prossimo disco, i singoli saranno presenti e tutte le altre sono state già scritte – conferma Mani – ora le altre le stiamo arrangiando e credo che verranno registrate a partire da febbraio. Per quanto riguarda l’uscita del disco, ancora senza nome, speriamo che si possa concretizzare tra la primavera e l’estate del prossimo anno. Sarà un progetto molto diverso rispetto al mio primo disco, ma a livello tematico sarà coerente. Nel frattempo mi concentrerò sulla tesi per completare i miei studi in scienze della comunicazione all’università di Macerata». La canzone sarà disponibile da domani, 22 dicembre, su tutte le piattaforme di streaming.