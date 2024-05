Guerra, western, avventura e fantascienza sono le quattro sezioni della mostra “Nuvole migranti – L’Argentina del fumetto da l’Eternauta a Dago”, in corso a Villa Colloredo Mels di Recanati. Esposte ci sono oltre 60 tavole originali e inedite dei maggiori maestri di fumetto argentino. Inaugurata lo scorso 4 maggio e aperta fino al prossimo 4 agosto, la mostra è dedicata agli artisti dell’historietas il fumetto politico per eccellenza, oggetto di analisi e critica sociale. Sono tavole di autori che hanno fatto la storia del genere, opere di artisti quali Alberto ed Enrique Breccia, Juan Zanotto, Domingo Mandrafina o Fancisco Solano Lopez, solo per citarne alcuni. Solano Lopez, tra l’altro, ha illustrato “L’Eternauta, vagabondo dell’infinito”.

Il viaggio nel tempo

Ad attendere i visitatori della mostra c’è un vero e proprio ideale viaggio nel tempo e nello spazio, per attraversare la Pampa e il vuoto del cosmo, il selvaggio West e i grattacieli che animano le metropoli. Tappe anche tra la difficile storia politica e sociale del’Argentina, compresa la guerra civile. Un viaggio in quattro ambienti tematici, collocati in altrettante sale, a cominciare dalle storie di guerra, «argomento sensibile e sempre attuale», si legge nelle note di presentazione della mostra. Dalle guerre al vecchio West, un argomento che per i fumettisti non passa mai di moda. Quindi si viaggerà tra le storie di avventura, che vivono animate da suspence e paura. Si chiude il percorso espositivo con l’ambiente dedicato alla fantascienza e al fantasy e, nel box degli specchi, viene mandato in loop un video della neve mortale che scende nel buio dello spazio cosmico. I FUMETTI Nell’esposizione, ben chiuso in una teca, c’è uno dei fumetti più rari al mondo, “La Vida del Che” che, realizzato nel 1968 in Argentina, fu attenzionato dalle dittature militari e messo al bando. Le copie, sequestrate, sono state mandate al macero e le tavole originali distrutte. Gli autori sono finiti nel mirino dei reazionari e poi, dopo che Hector Hoesterheld è comparso, nel 1977, nella lista dei desaparecidos, il libro è diventato un oggetto introvabile ed è poi riapparso in Spagna vent’anni dopo. Nelle sale espositive ci sono anche pannelli che contestualizzano la mostra raccontando la storia dell’Argentina dal XVIII secolo alla metà del XX secolo, dalle origini alla liberazione dalla dittatura dei generali.

Gli autori

Le immagini esposte sono state realizzate da nomi e autori di alto livello, oltre ai citati Breccia, Mandrafina, Solano Lopez e Zanotto, figurano anche Enrique Alcatena, Arturo del Castillo, Alberto Dose; ancora Angel Lito Fernandez, Horacio Laila, Chiche Medrano, Carol Roume. Tra gli autori anche Josè Salinas, Ernesto Garcia Seijas, Silvestre Frank Szilagyi. Accanto ai disegni ci sono anche albi e memorabilia di quell’epoca, documenti storici che faranno fare anche un viaggio parallelo a quello delle migliaia di migranti italiani, molti marchigiani, emigrati in Argentina, le cui storie sono narrate e ricordate nel museo dell’Emigrazione Marchigiana, ospitato nella stessa Villa Colloredo Mels.