Esanatoglia, si è spenta Isabella Zamparini: aveva solo 53 anni. Il cordoglio di un'intera comunità

ESANATOGLIA - Il profumo del pane e dei dolci al mattino presto, le gite in camper con gli amici di sempre: il sorriso di Isabella Zamparini (foto) si è spento a 53 anni, all’ospedale di Fabriano, dopo una lunga malattia. La donna, ottima pasticciera, era conosciuta in tutto l'entroterra per via del suo lavoro e delle sue passioni.

LEGGI ANCHE: Il maestro giapponese Oshima ospite a Jesi della Judo Samurai. Il saluto del sindaco Fiordelmondo

Il cordoglio

È unanime il cordoglio giunto in queste ore ai familiari, al marito Mario Pompei, ai tre figli Mirko, Jacopo e Rebecca, le adorate nipotine, la mamma Franca e il fratello Stefano. Originaria di Gagliole si era poi trasferita ad Esanatoglia per vivere insieme al marito, dove ha formato la sua famiglia a cui era legatissima, lavorando nel panificio di famiglia, dove la sua specialità erano tanti dolci di svariate forme e gusti. Isabella Zamparini era una donna solare ed allegra, ha affrontato la malattia con grande determinazione, ma alla fine non ce l’ha fatta. I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria ad Esanatoglia.