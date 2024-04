Petrucci, caduta choc al crossodromo di Cingoli

EMBED

CINGOLI - Rovinosa caduta dal moto da cross per Danilo Petrucci, che ieri è incappato in un brutto incidente al crossodromo di Cingoli. Dopo Andrea Dovizioso, un altro schianto in motocross per un pilota italiano. Danilo Petrucci è stato protagonista di una rovinosa caduta in allenamento sulla pista maceratese di Cingoli giovedì pomeriggio. Il pilota è stato soccorso e trasportato in ospedale con alcune fratture, ma è rimasto sempre cosciente. A informare sulle sue condizioni è stato lo stesso centauro che guida la Ducati del Barni Spark Racing Team nel Mondiale Superbike.