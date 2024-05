PORTO RECANATI - Rapina in gioielleria, in cinque finiscono dal Gup. Il raid era stato messo a segno il 7 aprile 2022 nella gioielleria Pensieri felici di Porto Recanati, nel centralissimo corso Matteotti. Sotto accusa la banda che avrebbe messo a segno il colpo, ciascuno componente con un ruolo diverso: da chi fece i sopralluoghi prima del raid a chi, secondo l’accusa, è stato il palo, fino a chi entrò nel negozio armato di pistola.

Il rinvio

L’udienza preliminare di mercoledì scorso, di fronte al giudice Claudio Bonifazi, è stata rinviata per il legittimo impedimento a partecipare di uno dei difensori. Il colpo venne messo a segno di mattina, durante il mercato settimanale: in due (uno non è mai stato identificato, ndr) sono entrati nel negozio con il volto travisato, minacciando la commessa con una pistola (non si sa se fosse vera o giocattolo, ndr). In un sacchetto si sono fatti dare diversi monili in oro dal valore di qualche migliaio di euro e poi sono usciti dal locale dileguandosi. A dare l’allarme, dopo il colpo, era stata la commessa del negozio che, uscita in strada, aveva gridato per chiedere aiuto. Secondo l’accusa, però, al colpo hanno collaborato in sei.

I complici

Oltre al rapinatore mai identificato, un 23enne di San Severo è accusato di essere entrato nel negozio con il volto travisato, e aver minacciato la commessa che venne spinta all’interno del bagno e costretta ad aprire la cassaforte; un 37enne di Lucera avrebbe concorso a programmare e organizzare il blitz, effettuando il giorno prima un sopralluogo nella zona del negozio; stessa accusa per un 22enne di Termoli. Accusato di aver fatto il palo un 33enne di Foggia, mentre un 39enne, sempre della città pugliese, oltre ad aver concorso a programmare la rapina e ad aver fatto un sopralluogo poche ora prima del colpo, è accusato di aver prelevato i rapinatori dopo la fuga.