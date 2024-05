CORRIDONIA Il parco di via Bramante diventa pubblico. La giunta comunale guidata dal sindaco Giuliana Giampaoli, infatti, ha dato il via libera all’acquisizione in comodato d’uso gratuito per 10 anni del terreno adiacente alla chiesa della Sacra Famiglia, nel cuore della zona industriale, dove sorge già da tempo un’area verde attrezzata di proprietà della parrocchia dei santi Pietro, Paolo e Donato.

I dettagli

Il parco ha una superficie di circa 600 metri quadrati e, si legge in delibera, «sarà adibita, come nell’attualità, a parco giochi. La stessa potrà essere utilizzata dal Comune anche per realizzare altre attività di valore sociale a favore di tutta la cittadinanza e per attività istituzionali, da concordare con il soggetto proprietario». Inoltre. «Il Comune sarà autorizzato, a proprie spese, ad installare e mantenere suddetta area giochi per bambini ed a destinarla a parco giochi per la collettività, senza diritto a rimborsi per le spese sostenute e dovrà provvedere alla custodia ed alla conservazione dell’area concessa in uso e sosterrà le spese necessarie alla sua manutenzione, ivi comprese la pulizia della stessa (sfalcio dell’erba, raccolta rifiuti, ecc.) ed il mantenimento e l’eventuale sostituzione dei giochi ivi installati».

L’area verde circostante la chiesa della Sacra Famiglia è molto utilizzata dai residenti ed è molto battuta specialmente nei giorni a ridosso del Primo maggio, quando in zona il Crazi organizza la tradizionale festa con incontri, concerti e stand gastronomici. Sempre sul fronte della riqualificazione del verde, si stanno eseguendo lavori di miglioramento a Villa Fermani, lavori che stanno interessando la gancia delle bocce, la fontanella dell'acqua e l'impianto di irrigazione per il verde, mentre è completato e autorizzato il pozzo di attingimento. Ma per Villa Fermani si prospettano grandi cambiamenti a tutto tondo, con l'esecuzione dei lavori nell'edificio nobile, la conclusione del progetto di riqualificazione nella zona degli impianti sportivi e la parte finale del recupero della casa del custode.