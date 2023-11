Civitanova, dolcetto o scherzetto poco sicuro: la Finanza sequestra centinaia di gadget per Halloween

CIVITANOVA - Mancavano di indicazioni delle componenti, di origine e le istruzioni per l'uso: insomma, quei "dolcetti o scherzetti" pronti per celberare Halloween erano poco sicuri e la Finanza ne ha sequestrati centinaia.

Le fiamme gialle di Civitanova, nell’ambito di una generalizzata attività di intensificazione dei servizi in materia di sicurezza prodotti in concomitanza della festività di Halloween, hanno eseguito un controllo nei confronti di un esercizio commerciale della città costiera, nell’ambito del quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 200 articoli destinati alla vendita per la festa di Halloween (maschere, costumi, ciabatte, gel, giocattoli a forma di zucca e kit per travestimenti), in quanto privi delle avvertenze e delle istruzioni previste dalla specifica normativa sulla sicurezza dei giocattoli e carenti delle indicazioni riguardanti i materiali utilizzati e le precauzioni d’uso.

Sempre presso lo stesso venditore sono stati sottoposti a sequestro circa 100 confezioni di prodotti di profumeria contenenti un composto chimico, il butilfenil metilpropionale, anche conosciuto con il nome “Lilial”, utilizzato per la preparazione di cosmetici, oggi vietato, alla luce dell’aggiornamento, a livello comunitario, dell’elenco delle sostanze considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Per tali irregolarità, il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato a piede libero e segnalato alla locale Camera di Commercio per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza sotto il profilo amministrativo.