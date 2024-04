L'allarme dei vicini e la triste scoperta: donna trovata morta nel suo appartamento

ANCONA - Donna trovata morta in casa ieri sera, l'allarme era stato lanciato dai vicini. Il più triste degli interventi da parte della Croce Gialla insieme all'automedica in un appartamento in via Marotta - quartiere Adriatico, traversa tra via Rismondo e via Panoramica - per un'anziana trovata morta nel suo appartamento: secondo i primi elementi acquisiti il decesso risalirebbe al pomeriggio di ieri.