Michelle Hunziker, finita l'esperienza da brividi: «Un bacio da Bardi». Cena in famiglia nella sua "casa dolce casa"

Michelle Hunziker è tornata a Milano dopo avere trascorso un Halloween all'insegna del divertimento al Castello di Bardi, in provincia di Parma. La conduttrice era in compagnia delle sue figlie, Sole, Celeste e Aurora Ramazzotti che ha portato con sé il suo bambino Cesare e l'amica del cuore, Sara Daniele. La conduttrice, tramite storie Instagram, ha raccontato ai suoi follower l'esperienza "da brivido" trascorsa tra le mura "infestate" e ha, poi, pubblicato una foto per i saluti.

Completo morbido e casual tutto rosso e stivaletti neri. È questo l'outfit che Michelle Hunziker indossa nell'ultima foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, in cui è seduta su uno dei muretti del castello che saluta e, infatti, nella didascalia scrive: «Un bacio da Bardi», con tanto di cuore rosso. La conduttrice si è davvero divertita nel luogo magico alle porte di Parma e lo si può dedurre dalle sue storie in cui riprende simpatici gufetti, cornamuse e panorami mozzafiato.

Poi, una volta rientrata a Milano, Michelle ha mostrato la sua cenetta a base di pomodorini, pesce e basilico ai follower e ha aggiunto: «Casa dolce casa».

Michelle Hunziker, in varie interviste, ha dichiarato che le sue figlie e il suo nipotino sono le persone più importanti della sua vita e per loro farebbe qualsiasi cosa. Ecco, quindi, che l'idea originale del castello infestato per Halloween è stata un'occasione speciale per riunire tutti i suoi "bambini".