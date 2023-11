Ambra Angiolini: «Un consiglio a Giorgia Meloni? Parliamo d'amore, se si fida la porto fuori dal tunnel»

Ambra Angiolini, in trent'anni di carriera, ha scoperto che «mi tocca risorgere, tutte le volte». E lei ci riesce molto bene. Partita come ragazza prodigio in Non è la Rai, cantante, attrice e anche codnuttrice, Ambra Angiolini è rinata dopo ogni avventura.

Oggi siede al tavolo dei giudici di X Factor, in dolce compagnia, con Fedez, Dargen D'Amico e Morgan, di cui ammette, «voglio talmente bene alle ferite di Morgan che la "confezione" non mi interessa».

La cantante di "T'appartengo" ha rilasciato una lunga intervista sulla sua carriera e sull'importanza di essere donna al giorno d'oggi. Questa si è conclusa con un consiglio al premier Giorgia Meloni. Andiamo a leggere cosa ha detto.

Ambra Angiolini, nell'intervista a Repubblica ha affrontato numerosi temi, tra cui l'inclusione, la questione omosessuale e la parità salariale.

Ha voluto, poi, dare un consiglio al premier Giorgia Meloni.

«Con lei sarebbe divertente parlare d'amore. Se si fida la porto fuori dal tunnel, però sono ancora nomade», ha detto Ambra.

Chissà che Giorgia Meloni non voglia replicare alla conduttrice.