Ambra Angiolini, festa di compleanno a sorpresa con la figlia Jolanda. E compare anche l'ex Francesco Renga

Ambra Angiolini compie 47 anni. Si tratta del primo compleanno senza il suo fidanzato Andrea Bosca. La relazione è giunta al termine dopo un anno di frequentazione e nonostante i due non avessero mai confermato la storia d'amore, i fan avevano notato già da qualche mese l'allontanamento. Ma è tempo di festeggiamenti per Ambra che proprio non si aspettava la festa a sorpresa che la figlia Jolanda con il fidanzato Leo e l'ex marito della cantante, Francesco Renga. I tre, con la complicità di amici e parenti, hanno regalato ad Ambra una festa a sorpresa con tanto di emozioni e lacrime di gioia.

Il video sui social

Ambra Angiolini ha condiviso sui suoi canali social un video che riassume le ultime ore, tra organizzazioni sottobanco di papà Francesco e figlia Jolanda, all'insaputa della festeggiata.

I problemi di salute di Ambra

La reazione alla sorpresa è stata dolcissima e la dedica al post è tutta per la sua famiglia: «Compleanno 1: sì, un giorno bellissimo in cui si piange e si ride e si torna piccoli… avanti ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari . Grazie a Jolanda Renga per avermi donato tutto l’amore che si può in 12 ore, grazie a Leo (fidanzato della figlia, ndr.) per tutto quello che sente, grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre, grazie ai miei parenti per scelta perché gli abbracci devono non finire mai, e voi avete fatto di tutto per venire a darmeli di persona. Vi “margherito" il cuore».

Una vita sempre di corsa quella di Ambra Angiolini, tra programmi in tv, teatro e musica. Il corpo però le ha chiesto una pausa e lei lo deve ascoltare. Nelle ultime settimane è stata costretta ad annullare alcune date a teatro e ha piubblciato un video per chiedere scusa ai suoi follwoer: «Questo video è per scusarmi con gli spettatori di Argenta – aveva detto Ambra, cinque giorni fa, in un video postato su Instagram – purtroppo è un periodo strano per la mia salute. Le date verranno recuperate. E per quei teatri che non ci hanno dato disponibilità di date lo faremo l'anno prossimo. Certe volte il corpo ti dice rallenta e me lo sta dicendo tanto in questo periodo».

Dal video pubblicato nel giorno del suo compleanno, sembrerebbe che Ambra si stia riprendendo e caricando per ritornare dai suoi fan che la aspettano a braccia aperte.