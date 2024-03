Ambra Angiolini infortunata, hater all'attacco. Lei replica così: «Fa ridere?»

Ambra Angiolini non le manda a dire: dal 18 gennaio l'attrice sta portando in scena lo spettacolo "Olivia Denaro" che ha dovuto sfortunatamente interrompere (almeno momentaneamente) a causa di un infortunio avvenuto proprio sul palco. Sui social l'attrice ha condiviso il suo dispiacere e si è scusata col pubblico della mancata esibizione, per poi ricordare il prossimo appuntamento: «Mi faccio un tagliando e ci vediamo venerdì ad Adria. Grazie a Roberto, Walter, Matteo, Michele e Gerry che ce l'hanno messa tutta per portarmi il ghiaccio, l'arnica, gli integratori, l'ecografia, la "calza color carne", gli antidolorifici, la comprensione.»

Ambra Angiolini infortunata

Non sono però tardati ad arrivare anche i commenti negativi che hanno provocato in Ambra una risposta stizzita. «E' successo in allenamento?», ironizza qualcuno riferendosi al fatto che l'attrice è solita postare foto e video dei suoi allenamenti.

«No...in scena...fa ridere?», risponde infastidita la Angiolini che non ha digerito la provocazione dell'utente.