Michelle Hunziker, l’attesa del risveglio di Cesare con le zie Sole e Celeste: il dolce quadretto

Michelle Hunziker sta vivendo un momento d'oro: la sua carriera sta toccando uno dei punti più alti e la sua famiglia sta vivendo nell'amore e nella serenità. La showgirl ha approfittato della fine delle riprese di Michelle Impossible per poter trascorrere alcuni giorni con la sua famiglia in serentià.

Oggi, 16 marzo, Michelle ha deciso di portare le figlie più piccole, Sole e Celeste, dalla figlia maggiore, Aurora Ramazzotti per poter trascorrere del tempo con il piccolo Cesare Augusto, il loro imperatore.

Come un vero imperatore, Cesare Augusto si fa attendere (e anche tanto!) dalle sue zie preferite, Sole e Celeste, e dalla nonna Michelle Hunziker, che hanno raggiunto casa di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza giusto in tempo per il risveglio del piccolo.

La showgirl ha condiviso alcuni scatti sulle sue storie Instagram delle sue figlie nel salotto, mentre si guardano intorno e la caption: «Le zie aspettano che si svegli l'imperatore». Cesare si è svegliato poco dopo e tutti insieme sono andati a pranzo insieme a Milano.