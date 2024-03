Aurora Ramazzotti, la fatica delle notti in bianco da mamma: «Se qualcuno me lo avesse detto due anni fa...»

Aurora Ramazzotti è una mamma impegnatissima con il suo piccolo Cesare con il quale, spesso, registra dolci storie e reel da postare, poi, su Instagram. L'influencer, inoltre, ci tiene molto a condividere il suo "viaggio materno" insieme anche alle tante mamme che la seguono e, proprio per rassicurarle e far capire loro che possono permettersi di non essere perfette o comunque di apparire stanche, posta frasi motivazionali o racconti che la riguardano personalmente. Così, è successo anche nelle ultime storie che ha pubblicato questa mattina su Instagram.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato alcune nuove storie Instagram in cui si trova in auto, guarda fuori dal finestrino con espressione pensierosa e, quindi, scrive: «Se qualcuno, due anni fa, mi avesse detto che il massimo a cui avrei potuto ambire, per quanto riguarda il sonno, sarebbero state 4 ore di fila a notte, avrei pensato che non sarei sopravvissuta e, invece, eccomi qua. Rinc*** ma viva, possiamo farcela mamme», aggiungendo un cuoricino.

Nella seconda storia, poi, Aurora ha scritto: «E chissà cosa penserebbe la me del 2020 se avesse saputo che 4 anni dopo sarei cascata nuovamente nella trappola del ciuffo malefico, dimenticandomi che non so assolutamente gestire i miei capelli».

L'incoraggiamento alle mamme

Aurora Ramazzotti, poi, ha pubblicato un'immagine tratta da un post che incoraggia le mamme a non cedere allo sconforto quando le ore di sonno scarseggiano.

La frase è come se fosse recitata da un bambino che dice: «Mamma, so che queste notti sono dure e faticose ma spero che tu sappia quanto ti amo per essere qui, vicino a me».