Giorgio Mastrota, cosa fa oggi? Dalle televendite ai rapporti con l'ex Natalia Estrada: «L'amore per i fornelli nato da bambino»

Giorgio Mastrota è tornato in televisione sotto altre, nuove vesti. Da qualche giorno ha debuttato su FoodNetwork con "Casa Mastrota", l'inedito programma che lo vede ai fornelli della sua villetta di Bormio, in Valtellina mentre cucina piatti per i suoi cari. Nelle varie puntate del format, accanto a Giorgio, si alternano i figli e vari ospiti che, mentre preparano gustose pietanze, chiacchierano tra di loro. In una recente intervista rilasciata a Cook, il mensile di cucina del Corriere della Sera, l'ex re delle televendite ha spiegato: «Tutto è nato un po' per caso. Io ho fatto in passato alcune cose di cucina su Sky, come Celebrity Menu nel 2022 con Marisa Passera. Lì è emerso il fatto che mi diletto ai fornelli». Inoltre, Mastrota ha anche rivelato quali siano i rapporti con l'ex moglie Natalia Estrada: «I rapporti con le mamme dei miei figli sono buoni. Non è che ci vediamo tutti insieme a Natale, però abbiamo dei rapporti assolutamente civili, il resto è passato».

L'intervista di Giorgio Mastrota

Giorgio Matrota, nella sua intervista a Cook, ha spiegato: «Dal titolo può sembrare quasi una specie di reality, nello stile delle sorelle Kardashian, ma non è così. I miei figli appaiono, non così tanto. Nella prima puntata c’è mia figlia Natalia Junior (avuta con l’ex moglie Natalia Estrada, ndr). Lei è adulta, ha 29 anni, quindi abbiamo cucinato assieme. Ma i miei figli piccoli (Matilde, 11 anni, e Leonardo, 6) si vedono molto meno: fanno capolino giusto per assaggiare una torta alla fine di qualche episodio. Non mostro la vita in casa: ci sono io che cucino e in una puntata c'è mia moglie Flo, in un'altra c’è mio figlio Federico (avuto con Carolina Barbosa, ndr) che ha 23 anni, e così via».

Poi, Mastrota ha raccontato da dove nasca l'amore per la cucina: «Dalla mia infanzia.

Sono nato a Milano nel 1964, in quella che era una classica famiglia di allora: mia madre era casalinga e mio padre faceva l'assicuratore, rientrava anche a pranzo. Stando molto tempo a casa con la mia mamma sia io sia mio fratello maggiore (che è quello serio della famiglia, fa l'ingegnere) abbiamo imparato a cucinare».

Infine, sulla sua nuova vita a Bormio, il conduttore ha detto: «Stando qui da sei anni ho cominciato a cucinare valtellinese. Ti vien voglia di fare questa cucina: fa fresco anche d'estate. La polenta, i pizzoccheri e i taroz si mangiano sempre con piacere. Una dieta un po’ più calorica rispetto a quando abitavamo a Milano. Qui a Bormio molte cose sono più facili. Posso praticare tanto sport, dallo sci di fondo alla bici, e anche i bambini vivono più all’aperto, senza pericoli. A me Milano piace, è la mia città e quando ci vado mi sento a mio agio. Anche adesso la trovo accogliente, è un posto che ti dà tanto ma ti toglie anche tanto, specialmente per quanto riguarda il tempo».

Giorgio Mastrota e le televendite

Infine, Giorgio Mastrota ha concluso la sua intervista facendo riferimento alle televendite: «Ho questa fama, non voluta, di persona che non vuole più fare il suo lavoro. Smentiamolo: faccio ancora le televendite, quello rimane il mio core business, come dicono quelli bravi. Rimane la mia zona di comfort che completamente comfort poi non è, perché bisogna continuare a vendere. Però è quello che ho sempre fatto, che faccio ora e che spero di continuare a fare. Poi ben vengano altre esperienze, come questo programma televisivo. Spero di fare una seconda stagione di Casa Mastrota e una cinquantesima di televendite».