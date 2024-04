SAN BENEDETTO A partire da oggi chiusura del tratto tra la chiesa di San Pio X e viale dello Sport. Da questa mattina infatti inizieranno ufficialmente i lavori per la realizzazione del piano particolareggiato di Marina di Sotto e quindi della piazza attesa da decenni.

I tempi

Cominciano oggi i lavori per la sistemazione dell’area circostante la chiesa di San Pio X, nel quartiere Marina di Sotto, che, tra le altre strutture, prevede una piazza, una delle opere più attese dal quartiere e da tutta la città. Operazioni, che in questa tornata saranno svolte dalla ditta Arcadia, partner privato del progetto e responsabile di una parte dei lavori che andranno a comporre l’assetto della futura piazza S. Pio X. Intervento che richiederà un tempo di circa 18 mesi. Il progetto, che dà attuazione al Piano particolareggiato dell’area approvato nel 2015, vedrà la sistemazione dell’area circostante la chiesa di San Pio X con la creazione di una piazza di 5.400 metri quadrati nella zona antistante l’ingresso della chiesa. La realizzazione della piazza, che sarà composta da una parte lastricata e un’area verde, rappresenterà la priorità nella lunga lista dei lavori che saranno svolti.

La viabilità

A partire da oggi è disposta la totale interdizione al traffico veicolare e pedonale del tratto di via San Pio X compreso tra la porzione immediatamente prospiciente l’omonima chiesa e l’incrocio con viale dello Sport. L’intervento prevede una modifica della viabilità dell’area: via San Pio X, infatti, non si svilupperà più in adiacenza al sagrato della chiesa ma correrà più ad ovest proprio per lasciare spazio alla piazza. Non mancheranno disagi per i residenti o quanti si troveranno a transitare per questa zona, ma è il prezzo per poter avere la piazza e soprattutto un nuovo volto per l’intero comparto. Una volta terminati i lavori la viabilità sarà spostata verso ovest al termine del parco e andrà a unire via Togliatti con viale dello Sport dove si andrà a realizzare anche una rotatoria. Per quanto riguarda i parcheggi saranno realizzati soprattutto in prossimità del supermercato. Dopo 40 anni prende forma così piazza San Pio X, un obiettivo storico. Intervento che nasce dal piano particolareggiato realizzato dall’amministrazione Gaspari nel 2015, da qui l’accordo che l’attuale giunta ha portato a compimento tra pubblico e privato quindi tra il Comune e l’impresa Arcadia61. L’amministrazione ora andrà a realizzare i sottoservizi assieme alla Ciip e di seguito inizierà l’intervento del privato per dare vita alla piazza. Il progetto, a firma dell’architetto Domenico Sfirro, prevede un intervento con tanto verde, quindi un’area cementificata che poi lascia spazio a un parco che inizia proprio ai piedi della chiesa, senza più strade che dividono.

I costi

All’interno della piazza un anfiteatro con delle sedute che potrà essere sfruttato dallo stesso quartiere, assieme a panchine e un arredo. Per quanto concerne i costi il Comune per i sottoservizi ha stanziato 690mila euro mentre il privato ha investito 1,8milioni di euro.