CASTELLEONE DI SUASA - Otto ore di spettacolo, musica e non solo, e una line-up straordinaria, da Morgan a Massimo Cotto. È tutto pronto per Arena Rebel Fest, l’evento organizzato da Rebel House con l’importante supporto del Comune di Castelleone, in programma giovedì nella meravigliosa cornice dell’anfiteatro romano di Suasa.



I palchi



Tre i palchi, un prato ben curato sul quale potersi sdraiare, salottini sparsi dove incontrare gli artisti, stand gastronomici. Si partirà alle 16, quando apriranno i cancelli. Tantissimi gli ospiti, a partire dallo scrittore, giornalista e voce di Virgin Radio Massimo Cotto. Le sue parole saranno il perfetto intermezzo tra un ospite musicale e l’altro. Cotto sarà protagonista anche del momento, introducendo e dialogano Morgan, prima di lasciarlo alla sua esibizione. Il concerto di Morgan, leader storico dei Bluvertigo, vincitore di due premi Tenco e autore di “Altrove”, definito dalla critica uno dei 100 brani più belli di sempre della musica italiana, è prevista per le 22 circa.



L’apertura



Ad aprire la maratona l’italo-francese And The Bear. I marchigiani Lulù Massa che inaugureranno quello che gli organizzatori hanno chiamato il palco a Km Zero, pensato per dare spazio alle proposte artistiche del territorio. Dalle 18 ci si sposterà sul grande palco e sarà la volta dell’emiliana Sara Loreni, artista salita alle cronache per il rifiuto a partecipare alle finali di X Factor dopo essere stata selezionata dai giudici, che incanterà con la sua loop station. Quindi Gianluca De Rubertis, una delle voci più distinguibili della scena indie italiana. Chi non ricorda la sua ‘Pop Porno’? Alle 19 il turno di Anna Carol, la cantautrice che fresca della pubblicazione del primo album è già salita alla ribalta come una delle più promettenti voci della scena attuale.

A chiudere questo set il Maestro Pellegrini, chitarra degli Zen Circus che sta girando l’Italia con la sua proposta solista. Giusto il tempo di quattro chiacchiere tra Massimo Cotto e questi artisti per conoscerli un po’ meglio, che il posto sarà lasciato al secondo gruppo previsto sul palco Km zero. A partire dall’Anonima Straccioni, la band di Senigallia guidata dall’artista Stefano Canu.



Quando il tramonto sarà compiuto, entrerà in scena Giorgio Canali, l’artista con una storia decennale alle spalle ed ex componente dei Csi (abbreviazione di Consorzio Suonatori Indipendenti), che farà ascoltare parte del suo repertorio rock. A quel punto il pubblico sarà pronto ad accogliere quel “duetto anomalo”, Morgan con Massimo Cotto, pensato per far emergere l’uomo oltre l’artista.



L’assegnazione

L’esibizione culminerà con l’assegnazione a Morgan del “domicilio onorario” a Rebel House, la casa culturale di Pergola. Concluso lo show sulla pedana a Km zero toccherà ai The Fottutissimi. A chiudere Thek. Prevista anche la partecipazione degli artisti Roberto Coda Zabetta, Giovanni Gaggia e Maurizio Lombardi. Biglietti in prevendita su liveticket.it o il giorno stesso.