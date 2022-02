Vandali al Teatro delle Fonti: distrutti i bagni e alcuni arredi. La struttura era stata da poco rimessa a nuovo

RIPATRANSONE - Vandali in azione all’Anfiteatro delle Fonti di Ripatransone, riaperto al pubblico soltanto la scorsa estate.

«Spero che almeno chi ha devastato questo luogo non sia un concittadino, perché non si può compiere un gesto del genere nel luogo simbolo di Ripatransone, e qualora lo fosse, non è degno di esserlo» è lo sfogo che ha affidato ai social il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi. Qualcuno nella notte tra lunedì e martedì, infatti, si è divertito a distruggere e devastare i bagni e arredi del suggestivo sito riqualificato e rimesso a nuovo dal Comune. I teppisti hanno distrutto i bagni mandando persino in frantumi i lavandini e danneggiando i fari dell’illuminazione. «Questo luogo è di tutti – prosegue il primo cittadino di Ripatransone – uno dei più belli della città. C’è stato tanto lavoro oltre a un consistente impegno economico, pur di farlo tornare fruibile. Insieme abbiamo condiviso la felicità per la riapertura».

Soltanto alcuni mesi fa, infatti, si erano conclusi i lavori di restauro di uno dei luoghi simbolo della cultura del Piceno e delle Marche. Il restauro, da 132.500 euro, è avvenuto grazie alla compartecipazione tra Regione Marche (80mila euro accordato dalla precedente legislatura), ministero dell’Interno, con il contributo a fondo perduto di 50mila euro destinato ai piccoli Comuni per la messa in sicurezza del patrimonio e Comune di Ripatransone con 2.500 euro dal bilancio.

