CASTELLEONE DI SUASA - Attesa finita. A distanza da una settimana dall’inizio delle prevendite, Arena Rebel Fest svela i suoi super ospiti. L’evento targato Rebel House, la casa culturale che quest’inverno ha regalato eventi di straordinaria qualità nel meraviglioso Palazzo Mattei Baldini di Pergola, con la preziosa collaborazione del Comune e il patrocinio del ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Ancona e Pesaro Urbino, è in programma il 17 agosto nel suggestivo anfiteatro romano di Suasa.



La line-up



«Una line-up rivoluzionaria - spiegano Mattia e Serena di Rebel House -. Il primo nome è quello del nostro compagno di viaggio, Massimo Cotto: artista che può vantare il titolo di padrone di casa, che già l’anno passato ha calcato l’arena e incantato il pubblico come oratore. Ci ha assecondato nuova avventura, che lo ha visto prima recruiter musicale e lo vedrà nel suo più confortevole ruolo di cronista d’eccezione, a scandire i tempi della musica e delle parole». Con lui il super ospite: Morgan: «Il più ribelle tra gli artisti italiani: in attività da oltre trent’anni, cantautore, compositore, scrittore e insaziabile uomo di cultura. Possiamo finalmente annunciare la partecipazione di Marco Castoldi, in arte Morgan. Ma se questa festa esiste, è solo grazie a quanti nei mesi invernali hanno accolto il nostro invito a partecipare a dei concerti intimi e raccolti e, innamorati come noi della musica, ci hanno voluto seguire ancora, prendendo posto in questa parata di ribelli».



Il palco a km 0



Ad alternarsi durante la lunga giornata nella magica cornice dell’anfiteatro: Giorgio Canali, Maestro Pellegrini, Gianluca De Rubertis, Sara Loreni e Anna Carol. «E siccome possiamo vantare un bel branco di musicisti ribelli anche del territorio, non potevamo lasciarli assistere passivamente. A salire su un secondo stage all’interno dell’arena, quello che abbiamo chiamato “palco a km zero” troverete: Thek, The Fottutissimi, Anonima Straccioni, Lulu Massa e And the bear. A invadere l’Arena anche alcune incursioni artistiche. Saranno con noi: l’attore Maurizio Lombardi e gli artisti Roberto Coda Zabetta e Giovanni Gaggia». Il sipario si alzerà alle 16 e sino a mezzanotte sarà una immersione tra musica, arte, cultura e divertimento. Biglietti su www.liveticket.it o presso i rivenditori autorizzati.