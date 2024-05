San Benedetto, incendio in un appartamento: il fuoco divora tutto, nel rogo muore una donna con il suo cane

SAN BENDETTO - Le fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco e la terribile scoperta. Tragedia nella tarda mattinata in via della Pace a San Benedetto dove è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento dove vivea una donna con il suo cane.

Le fiamme, probabilmente sviluppatesi per cause accidentali, si sono propagate all'interno dell'abitazione e non hanno dato scampo alla donna e al suo fedele animale: non sono riusciti a mettersi in salvo e sono morti entrambi per le gravi ustioni riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto e l'equipaggio del 118. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa che hanno visto il fumo uscire dall'appartamento: una volta entrati i vigili hanno fatto la tragica scoperta.