Investito dai ciclisti: grave volontario della protezione civile che fermava le auto "infiltrate". Bloccata la gara

SANT'OMERO - Due incidenti in pochi minuti durante la 32esima edizione ciclistica de Lu Callarò a Garrufo di Sant’Omero: cinque feriti, di cui uno grave e gara sospesa. Momenti di paura si sono verificati ieri mattina durante la corsa ciclistica del classico trofeo. Verso le 10.47, nella zona di Nereto, due ciclisti sono caduti senza riportare gravi conseguenze, ma è stata necessaria l’intervento dell’ambulanza presente durante la manifestazione per accompagnare gli sportivi al pronto soccorso di Sant’Omero per le cure del caso.

Solo pochi minuti dopo, verso le 11, si è verificato l’incidente più grave.

Secondo quanto appreso, un uomo della protezione civile, M.P., di 70 anni, mentre stava cercando di fermare due auto nei pressi del bivio di Garrufo di Sant’Omero che si erano infilate contromano oltre al blocco stradale, è stato travolto da due ciclisti che viaggiavano ad alta velocità in discesa. L’impatto è stato particolarmente violento e tutti e tre sono finiti a terra. Il 70enne ha riportato un trauma maxillo-facciale.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 di Sant’Omero per trasportare l’uomo della protezione civile all’ospedale Mazzini di Teramo, mentre i due atleti, con il secondo mezzo di soccorso presente alla manifestazione, sono stati portati al più vicino ospedale per le cure di abrasioni e ferite superficiali. Il 70enne sembra essere in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. A quel punto, visto che tutti i mezzi di soccorso erano impegnati, l’organizzatore della manifestazione, Domenico Lignini, ha deciso di sospendere la gara: «Purtroppo sono situazioni che possono verificarsi in una corsa ciclistica, e poiché la salute dei partecipanti è la nostra priorità, abbiamo deciso di interrompere la manifestazione a poco più di un giro dalla fine».