CIVITANOVA - Un bimbo di origini tunisine lotta tra la vita e la morte, intubato su un letto del Salesi. Due anni ancora da compiere, sabato sera è precipitato dal terrazzo dell’abitazione della zia, in via Verga a Civitanova. Un volo choc dal quarto piano.





«Siamo sconvolti, attendiamo notizie dall’ospedale - racconta con la voce rotta dalla commozione il 25enne cugino del piccolo, presente in casa al momento del dramma -. È un bambino molto vivace. Sabato sera stava correndo tra la cucina e le camere da letto. Poi si è messo dietro la tenda del soggiorno, nascondendosi per fare il gioco del cucù».

Erano circa le 22. Improvvisamente il bambino, approfittando della portafinestra socchiusa, è andato sul terrazzo, è salito su un muretto (non c’erano sedie), ha scavalcato la ringhiera ed è precipitato a terra. Ha battuto la testa sull’asfalto. Un volo tremendo, solo parzialmente attutito dai fili per stendere il bucato nel balcone sottostante.



La palazzina si trova nella zona delle case popolari. Lì abita la zia del piccolo con la sua famiglia. «Mio cugino era a casa nostra con i genitori e il fratello maggiore (7 anni) - racconta ancora il parente -. Il dramma si è consumato in pochi istanti. E su quanto accaduto non ci sono dubbi. La polizia ha anche trovato le impronte delle manine sulla ringhiera». Non appena sentito il tonfo, tutti sono scesi in strada. È stato il padre, che lavora come pescatore a Civitanova e abita a Porto Sant’Elpidio, a raccogliere il piccolo. E subito è arrivato il 118. Ai soccorritori la mamma, sotto choc, ha ripetuto più volte: «Mi sono distratta un attimo, mi sono distratta un attimo». Grida di dolore strazianti. Il bambino è volato per circa 10 metri. Ora è ricoverato all’ospedale Salesi di Ancona, nel reparto di Anestesia e Rianimazione pediatrica diretto dal dottor Alessandro Simonini. Ha un grave trauma cranico ed è in prognosi riservata. A condurre le indagini sono gli agenti del commissariato di Civitanova, che hanno effettuato gli accertamenti sul posto. Eseguiti anche i rilievi scientifici. Al momento non ci sono dubbi sulle cause accidentali dell’accaduto. Tutto lascia pensare a una tragica fatalità.

Ieri mattina nella palazzina di via Verga gli abitanti degli altri appartamenti avevano poca voglia di parlare. «Possiamo solo pregare per quel bambino. Speriamo tutti in un miracolo», ha detto un’anziana. Le condizioni del piccolo sono gravissime ma i medici dell’ospedale pediatrico anconetano stanno facendo davvero di tutto per strapparlo alla morte.