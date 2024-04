Incidente in Abruzzo, con l'auto contro un muro in galleria dopo un tamponamento: due morti. Lui aveva 23 anni, lei 33

Due morti in un tragico incidente stradale sulla circonvallazione di Montesilvano, all'interno della galleria I Pianacci, in Abruzzo. Le vittime sono un uomo di 23 anni e una ragazza 33enne. I due viaggiavano su un'Alfa Romeo Coupé quando, poco prima delle 3 di notte, pare che l'auto abbia tamponato un'altra macchina e si è schiantata contro il muro della galleria. I rivale della polizia stradale sono ancora in corso per capire sia sia realmente successo all'interno della galleria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'autovettura avrebbe improvvisamente sbandato andando a finire contro il muro di cemento.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno potuto constatare solo il decesso dei due giovani (entrambi romeni) i cui corpi si trovavano fra le lamiere accartocciate della auto. Per permettere il lavoro dei soccorritori il tratto interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico. Sull'accaduto indagano gli agenti della Polstrada di Pescara.