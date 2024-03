Fa colazione al bar, esce e muore soffocato a 46 anni: inutile la rianimazione

Quella di ieri per Maurizio Battista, 46enne di San Salvo, è stata una di quelle giornate che iniziano come tante altre, ma che purtroppo si concludono con un epilogo tanto tragico quanto inaspettato.

Maurizio, che era costretto da tempo a deambulare su una sedie a rotelle a causa di una malattia da cui purtroppo era afflitto, nella tarda mattinata di ieri si è recato in compagnia di suo fratello in un bar di via Montegrappa come tante volte ha fatto, intenzionato a godersi una colazione in tranquillità.Una volta effettuata la consumazione ed essersi intrattenuto, ha abbandonato l’attività ma improvvisamente, poco dopo essere uscito, ha iniziato ad accusare dei problemi di respirazione.

Riconoscendo i sintomi di un vero e proprio soffocamento, il fratello, allarmato, ha immediatamente allertato i soccorsi, preoccupato per la sua vita.

Sul posto sono arrivati nel più breve tempo possibile gli operatori sanitari del 118 a bordo di due ambulanze. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo fin quando non hanno dovuto rassegnarsi e constatare che purtroppo, per Maurizio, non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di San Salvo. Un terribile e inaspettato dramma quello che nella mattinata di ieri ha sconvolto l’intera comunità di San Salvo, scioccata per la morte improvvisa di Maurizio, un uomo che in città era molto noto e amato. I famigliari, gli amici e i cittadini di San Salvo che lo desidereranno, potranno stringersi intorno alla famiglia di Maurizio Battista nel corso del rito funebre che si terrà nel pomeriggio di oggi, alle 15,30, nella chiesa di San Nicola Vescovo a San Salvo.