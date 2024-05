Il brodetto delle meraviglie coi profumi dell'Adriatico, le linguine con la "muddica atturrata" e gli gnocchi alla papera: delizie di stagione nelle Marche

Il brodetto, piatto mitico

Anche il brodetto ha il suo mito. Con due versioni: la prima, prosaica, narra che Venere lo cucinava per ammansire Vulcano dubbioso della sua fedeltà; la seconda, molto evocativa, sostiene che lo preparava per indurlo a nuove prodezze amorose. La storia invece racconta che fu portato sul nostro tratto di mare dai greci tra l’VIII e il VII secolo a. C. e poi divenne un piatto di recupero del pesce avanzato o rimasto impigliato nelle reti. Un piatto sostanzioso dei poveri per i poveri di cui non si trova traccia nei prestigiosi trattati gastronomici rinascimentali ma eterno proprio perché scritto da generazioni di pescatori.

La Confraternita

È proprio per questo che il Brodetto di Fano è dal 2004 inquadrato da una Confraternita, evoluzione laica delle congregazioni religiose. Per conferirgli le sue più che meritate lettere di nobiltà. «Anche che se il suo vero pregio - confida l’attuale presidente Alfredo Antonaros Taracchini, drammaturgo, autore e conduttore di Raisat Gambero Rosso Channel – è quello di essere un’associazione in cui i soci hanno a mente e a cuore la dimensione culturale del brodetto». E ricorda che si tratta di «un piatto collegato alla vita quotidiana dei pescatori, simbolo del lavoro, di quello straordinario mare chiuso che è il Mediterraneo e la parte dell’Adriatico, angoli dove gli incontri, gli scambi sono stati più intensi anche nei secoli di profondo dominio veneziano fino a produrre, sotto forme diverse, tante culture gastronomiche dove alcune emergono più delle altre». Questione di primati. Come il Brodetto di Fano. Il primo a essere stato oggetto di ricerche storiche ai primi del ‘900, citato come piatto tradizionale fanese nella Guida Touring del 1931. Ha avuto come portabandiera “La Lanterna Azzurra”, il ristorante che, negli anni ‘50-60, ha fatto di questo piatto un’attrattiva turistica diventando un punto di riferimento nazionale, attirando cantanti, attori, registi e musicisti. Un piatto messo a sistema da 22 anni dalla Confesercenti di Pesaro e Urbino con risvolti economici importanti. I professori Fabio Musso, Roberta Borgognoni e Elena Viganò dell’Università di Urbino hanno calcolato che ogni anno la manifestazione attira 20mila visitatori di cui il 45,3% vengono di fuori regione e che l’impatto economico del BrodettoFest e del Fuori Brodetto nel 2022 è stato di 2,7 milioni di euro. Numeri ottimi per il lancio della pre-stagione estiva.

La tradizione

Ma il vero valore del Brodetto di Fano per il pescatore Antonio Gaudenzi, erede di una tradizione familiare che risale al nonno Giovanni e al padre Gianfranco (e oggi pure dei figli Camilla e Filippo), è che consente di far riscoprire al consumatore la biodiversità del nostro tratto di mare. I famosi 13 pesci, base della bontà della ricetta, benché il numero non faccia testo. «La fretta - sostiene - impone una cucina quotidiana che ha escluso i pesci con tante spine che trovano poco mercato. Il brodetto esalta tutta la loro bontà». Storie di gallinella o della mazzola, del sugarello o pesce azzurro, del molo o merlano. Pesci che Antonio spina con macchinari studiati ad hoc per trasformare le carni in burger freschi mentre lo scarto diventa mangime. E il brodetto di farsi vessillo di nuovi orizzonti per un antico pescato.