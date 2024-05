PORTO SANT'ELPIDIO Anticipata a ieri sera la riunione di maggioranza che era prevista per oggi, redde rationem nella compagine amministrativa dopo l’attacco a gamba tesa del presidente del Consiglio Diego Tofoni a sindaco e giunta. Il casus belli è il lungomare chiuso nel weekend di ciclismo. Parole piovute come saette: «Dissento da questa scelta scellerata del sindaco di chiudere il lungomare. Una scelta non condivisa, non se ne è parlato nella Consulta del turismo, questa non è discontinuità dalla giunta Franchellucci, ne è il seguito» e giù critiche virulente all’operato di questi mesi.

I dubbi

Un boomerang per l'amministrazione, che segue alle polemiche dei balneari per le chiusure della strada durante le gare. Dall’entourage del sindaco dicono che l'allarme sarebbe rientrato ma Massimiliano Ciarpella non si pronuncia prima di chiarire il caso. Tofoni deve aver subito troppe pressioni «ed è sbottato», ma sono rumori di fondo, in via ufficiale resta il gelo. A dare fiato alle polveri è il Pd, che affonda il colpo e ricorda i trascorsi politici di Tofoni, dall'altra parte della barricata. «Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, nostro ex iscritto - puntualizza il circolo Pd - la riflessione sorge spontanea: alla prima difficoltà, la maggioranza si scioglie come neve al sole. Tofoni parla della mancata comunicazione tra giunta e resto della maggioranza, dice che non erano a conoscenza dell’evento, chiede un cambio di passo sui temi caldi e dice che gli assessori sono troppo intenti alle passerelle e non risolvono i problemi. Si fatica a credere che queste parole provengano dalla seconda carica istituzionale ma non ci stupiscono perché noi ribadiamo in tutte le sedi lo “Zero assoluto” dell’azione politica di Ciarpella & Co che, oltre a beneficiare di risorse e progetti dei predecessori, poco hanno fatto. Accogliamo di buon grado la scelta di portare più di 600 atleti in città ma riteniamo sia da rivedere la comunicazione sugli aspetti che ruotano intorno a un'organizzazione del genere: viabilità, orari e percorsi alternativi, soprattutto rileviamo la totale mancanza di concertazione con tutte le realtà commerciali e imprenditoriali che, se ben informate, avrebbero patito meno gli effetti negativi della chiusura del lungomare».

L’opera

In quanto alla Consulta «qualche mese fa l’amministrazione la metteva in campo come la panacea a tutti i mali ma, oltre a qualche minuto di popolarità per il presidente, quest'organo ha prodotto poco - l'affondo dem -. Nulla di nuovo sotto al sole. Negativo il giudizio sul primo anno di questa amministrazione che, con l'uscita del componente di maggioranza, certifica in maniera palese una spaccatura difficile da sanare».

L’evento

Il patron dell’evento ciclistico Vincenzo Santoni dice che «in tre giorni hanno gareggiato 650 ragazzi e, con gli accompagnatori, più di mille persone hanno dormito e mangiato nel nostro territorio. Non mi resta che ringraziare quelli che si sono adoperati per questo successo, in primis Ciarpella ed Enzo Farina come istituzioni, gli sponsor e il gruppo Tutti Campioni. Dispiace che un’istituzione come il presidente del Consiglio usi le nostre manifestazioni e i nostri atleti per le sue beghe politiche. Se per tre gare si deve sfasciare un’amministrazione siamo pronti ad andare in altri lidi. Abbiamo tante richieste e non vogliamo mettere in difficoltà un’amministrazione che deve governare nell'interesse della città ma il presidente del Consiglio ha offeso i giovani che si sacrificano per lo sport e dovrebbe dimettersi».