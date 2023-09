ASCOLI - Anche a Porta Maggiore arrivano le Zone 30. La giunta comunale, infatti, recependo le scelte del piano di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica in città ha deciso di introdurre nell’area del popoloso quartiere cittadino (10.110 abitanti) il limite di velocità dei 30 chilometri orari per i veicoli in transito.





Un provvedimento che ora verrà supportato da una specifica segnaletica e che avrà l’obiettivo proprio di garantire maggiore sicurezza anche per i ciclisti oltreché per i pedoni in una zona della città che è molto transitata da auto e altri mezzi essendo interessata - come riporta la stessa delibera di giunta nel documento istruttorio - «dall’attraversamento di tre assi molto rilevanti quali la Salaria, la Statale 81 e l’asse stadio-area sportiva sud». Considerando anche che «al suo interno sono presenti 9 istituti scolastici superiori oltre che numerose attività commerciali e sedi di attività terziarie». E se i tre assi principali sono considerati di collegamento inter quartiere e quindi esclusi dal limite di 30 chilometri orari, ma comunque interessati da interventi a favore della sicurezza ciclabile come le “corsie ciclabili”, all’interno delle zone 30 il progetto prevede la realizzazione di tutta una cartellonistica e segnaletica sia orizzontale che verticale. E va ad allinearsi alla scelta già fatta anche per la zona di via dei Platani a Monticelli, anche in quel caso per garantire maggiore sicurezza in un tratto stradale in cui i veicoli transitano a velocità elevata.

La donazione





Inoltre l’Arengo, con l’interessamento delle associazioni studentesche e della Provincia di Ascoli che amministra le sedi scolastiche delle medie superiori, sono state individuate 9 scuole beneficiarie della donazione, da parte del Comune ascolano, di rastrelliere non ancorate al suolo per permettere il posizionamento ottimale all’interno degli spazi previsti delle bici degli studenti. Si creeranno, di fatto, stalli per 21 biciclette negli istituti superiori individuati sul territorio comunale.