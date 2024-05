ASCOLI - La Polizia locale di Ascoli rimuove 95 biciclette abbandonate: c'è un mese per reclamarle, ma la maggior parte sono rottami. Il settore di polizia giudiziaria settore ambientale, prosegue con il progetto di recupero e successiva alienazione di velocipedi in stato di abbandono in tutta la città al fine di rendere più decente e pulita la città

Per questo motivo le bici considerate abbandonate vengono dapprima "attenzionate" e preavvertiti i proprietari con apposizione di apposita cartellonistica, dopo di che, trascorsi dieci giorni, vengono rimosse e custodite per 30 giorni. Successivamente, se non reclamate, vengono rottamate. Finora dall'inizio del progetto sono state recuperati circa 95 rottami per lo più arriginiti e vandalizzati e conferite alla rottamazione .