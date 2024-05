JESI Viene cacciato da un bar perché ubriaco. Prima reagisce spintonando i poliziotti, poi distrugge l’ambulanza nel piazzale del pronto soccorso di Jesi. È la ricostruzione accusatoria con cui la procura ha portato davanti al giudice un 32enne di origine romena con la doppia accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

I due filoni

Per il primo reato l’imputato, residente a Jesi, sta già affrontando un percorso di messa alla prova. Per i danni causati al mezzo di soccorso, di proprietà della Croce Verde di Cupramontana, ieri è arrivata la condanna: quattro mesi di reclusione, pena sospesa. Si procedeva con il rito abbreviato, come chiesto dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Federico Liuti. I danni riportati dall’ambulanza ammontavano a poco meno di mille euro: l’imputato ci si era accanito colpendo il mezzo con calci e pugni.

I fatti risalgono alla serata del 15 dicembre 2020. Lo scenario di violenza sarebbe riconducibile all’ebbrezza alcolica del romeno. Stando a quanto rilevato all’epoca dagli investigatori, il 32enne aveva passato la serata a bere. A un certo punto, si era portato in un bar della città di Federico II. Considerando l’atteggiamento molesto tenuto con gli altri avventori, i titolari avevano chiamato le forze dell’ordine per far allontanare il cliente che, di andarsene dal locale, proprio non ne voleva sapere. Erano così arrivati sul posto gli agenti del locale Commissariato.

Il 32enne, in preda ai fumi dell’alcol, aveva reagito spintonando i poliziotti per cercare di sfuggire al controllo e all’identificazione. Constatando lo stato psicofisico del romeno, era stata chiamata un’ambulanza. L’imputato era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi: qui si sarebbe scatenato contro il mezzo, colpendolo con calci e pugni e facendo danni per 977 euro.