Porto San Giorgio, non va a scuola e non torna a casa, il cellulare squilla a vuoto: ragazzino ritrovato

PORTO SAN GIORGIO - Son state ore d'ansia per una famiglia di Porto San Giorgio, ma il ragazzino minorenne che era scomparso questa mattina è stato, per fortuna, trovato quasi subito ed in perfette condizioni di salute.

L'allarme è scattato questa mattina: il ragazzino minorenne è uscito per andare a scuola, ma in classe non è mai arrivato, e all'ora di uscita dalle lezioni non è tornato a casa. Nel frattempo, il suo cellulare squillava a vuoto. I familiari si sono rivolti ai carabinieri, che hanno coinvolto la Prefettura. Ma ancor prima che potesse scattare il protocollo per i minori scomparsi, il ragazzo, fortunatamente, è stato rintrovato in perfette condizioni di salute.