FERMO Occhio alle truffe, si rischia di rimetterci migliaia di euro. In tutto tre le denunce dei carabinieri con il caso più eclatante a Fermo dove i militari dell’Arma della locale stazione, attraverso l'analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, hanno segnalato in Procura un pregiudicato di 44 anni di Aversa (Caserta) per truffa continuata. L’uomo aveva diffuso sui canali social l’informazione relativa al noleggio di auto di lusso e non solo, inducendo le vittime a effettuare alcuni bonifici per 5.500 euro per noleggiare una Mercedes e 2.300 per noleggiare invece una Fiat 500, rendendosi poi irreperibile.

Un altro caso, poi, segnalato a Petritoli dove i militari della stazione, anche qui utilizzando lo studio dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, hanno denunciato per frode informatica una 57enne pugliese, anche lei pregiudicata, che aveva acquistato online e poi ritirato a mezzo corriere diversi utensili da giardinaggio che aveva pagato però con una carta di credito di un’altra persona, spendendo in tutto 1.200 euro. Sempre i carabinieri di Petritoli hanno denunciato una 20enne palermitana, pregiudicata, che entrata in contrattazione a distanza per l'acquisto di quattro pneumatici posti in vendita su un sito, aveva fornito alla vittima alcune indicazioni telefoniche riuscendo, con vari raggiri, a farsi accreditare 500 euro su una carta Postepay a lei intestata.

La Procura

I carabinieri hanno deferito i responsabili delle tre truffe all’autorità giudiziaria, che dovrà ora valutare le prove raccolte. Si ricorda a tutti i cittadini di essere cauti e non fornire mai dati personali o sensibili a sconosciuti, per evitare di cadere vittime di truffe simili. Un appello che l’Arma ha già lanciato spesso in passato. ma purtroppo in tanti continuano a cadere nelle trappole dei truffatori. Con gli acquisti online sempre più utilizzati e le contrattazioni a distanza si rischia di non capire in tempo le intenzioni della controparte e di ritrovarsi con spese non autorizzate sul proprio conto corrente. Il consiglio è quello di non fidarsi mai quando si entra in contatto per queste compravendite, magari rinunciando anche a un apparente affare.