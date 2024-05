FERMO Da una parte il nuovo decreto Salvini, dall’altra una sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto un ricorso contro un autovelox non omologato. E adesso i Comuni non sanno più cosa fare in tema di sicurezza stradale e autovelox. Allora si temporeggia. Una materia delicata con tanti primi cittadini e assessori alle prese con il rebus sui controlli. In realtà nel Fermano la polemica sugli autovelox è blanda, le verifiche si concentrano sulle strade a rischio, con alcuni Comuni che hanno solo un autovelox e magari è fermo per manutenzione, altri che lo prendono solo a noleggio per verifiche mirate, altri ancora che prevedono in bilancio cifre non particolarmente elevate. In passato un vero e proprio incubo per gli automobilisti era stato il Tutor, il controllo sulla media della velocità dei mezzi che era stato installato dalla Provincia lungo la Strada Fermana, fra Fermo e Porto San Giorgio, e lungo la Mezzina. Ma poi i costi erano troppo elevati, alla fine i temuti Tutor erano stati smantellati e sostituiti dagli autovelox. I controlli della polizia locale di Porto San Giorgio si concentrano infatti proprio lungo questa arteria. Altri controlli molto temuti riguardano i T-Red, i dispositivi installati ai semafori per prendere in castagna chi passa con il rosso. Sono in funzione, in particolare, lungo la Statale, in due incroci di Porto San Giorgio, al bivio per Casabianca sotto il Comune di Fermo e a quello per la Corva a Porto Sant’Elpidio. Erano stati inizialmente attivati a Porto San Giorgio dove i primi controlli, con le multe anche a chi superava di poco la striscia bianca, avevano sollevato molte proteste.