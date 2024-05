FERMO Allarme furti sulla costa fermana, le temperature salgono anzitempo, sul fronte della sicurezza l’estate calda è già bella che avviata. La Prefettura corre ai ripari e convoca i sindaci e le associazioni di categoria per stilare un protocollo d’intesa e il lavoro sul campo, quotidiano, da parte delle forze dell’ordine, dimostra un impegno massimo per tenere sotto controllo le località costiere sul fronte della droga, furti e rapine, risse e aggressioni. L’ultima attività dei carabinieri ha portato alla denuncia di tre persone per reati predatori a Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.

APPROFONDIMENTI CARABINIERI Fermo, i colpi non riescono, le indagini sì: tre presi dopo i tentati furti

Le operazioni

I militari della stazione sangiorgese hanno identificato e denunciato un uomo e una donna. Un pregiudicato senegalese 39enne che nel tentativo di entrare nel circolo Blue Fish sul lungomare, di notte, ha danneggiato una finestra e sono 300 euro di danni. L’altra denuncia riguarda l’autrice di un tentato furto da Ok Computers, anche la donna è pregiudicata, ha 44 anni ed è marocchina. Nella fuga dopo il tentato raid ha danneggiato l’auto del titolare dell’attività procurando un danno di 4mila euro. Anche a Porto Sant’Elpidio i carabinieri della locale stazione, dopo una meticolosa indagine, con l’ausilio fondamentale della videosorveglianza, sono riusciti ad identificare e denunciare un pregiudicato italiano di 39 anni che ha fatto irruzione allo chalet-ristorante Tropical e, una volta nel locale, deve aver cambiato idea perché si è allontanato senza rubare niente. Intanto venerdì scorso c’è stato un altro incontro con i sindaci dei Comuni costieri in Prefettura per stilare il protocollo sulla sicurezza. E’ stato un tavolo tecnico dove hanno partecipato con i sindaci e gli assessori di riferimento anche il personale delle rispettive polizie municipali dei comuni di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio. Si tratta di studiare le mosse per prevenire tutti i problemi in ordine alla mala movida e alla sicurezza urbana in vista dell’estate. Il sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella, presente all’incontro, evidenzia «la sollecitudine e la prontezza del prefetto Edoardo D’Alascio, che ha indetto questo tavolo perché nella stagione estiva le problematiche si acuiscono lungo la costa, quindi si richiede una maggiore presenza di forze dell’ordine sulle strade, nei locali. L’incontro di venerdì arriva dopo il comitato per l’ordine e la sicurezza che c’è stato la scorsa settimana».

Le criticità

«Il prefetto, consapevole delle criticità, ha voluto dare quel segnale per venire incontro a problematiche diffuse in tutti i Comuni della costa – continua Ciarpella -: all’incontro di venerdì ne seguiranno altri nei prossimi giorni per arrivare, ai primi di giugno, a stilare il protocollo non solo con i Comuni costieri della provincia ma anche con le associazioni di categoria, Confartigianato, Cna, Confesercenti, Confcommercio e Sindacato dei balneari». Al vertice in Prefettura della scorsa settimana erano presenti anche la Siae e i referenti dei locali d’intrattenimento per fare il punto sulle attività dei locali della costa. Fra le emergenze emerse nelle ultime settimane, oltre a quella dei furti e tentati furti ai danni delle imprese commerciali, anche l’allarme per le risse, in particolare a Porto San Giorgio. L’estate ormai è in arrivo ed è necessario garantire la massima sicurezza, tenendo conto anche dei giorni più a rischio che coincidono con gli eventi programmati lungo la costa, in particolare nella zona di Lido di Fermo e Casabianca per Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.