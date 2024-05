FERMO Non importa se sia la cultura o lo sport e non importa nemmeno se d’estate si tratti di spiaggia durante il giorno e grandi eventi la sera: a Fermo si lavora per la destagionalizzazione. Ultimo, in ordine di tempo, il concorso violinistico internazionale “A. Postacchini” che, per una settimana e fino a domenica scorsa, ha portato in città oltre 100 violinisti da ogni parte del mondo. La città si fa conoscere e finisce, in queste occasioni, per far bella mostra di sé. E a beneficiarne, sono, ovviamente, anche le strutture ricettive.

L’impegno

A proposito della settimana dedicata al violino, l’assessore al Turismo Annalisa Cerretani evidenzia come le strutture «hanno lavorato bene, soprattutto i bed & breakfast, con gente arrivata da ogni parte del mondo. Questo è solo uno degli esempi per i quali si può parlare di destagionalizzazione».

Ma è la fine di maggio e, più che pensare a destagionalizzare, ora si pensa alla stagione estiva. Si sta definendo il programma degli eventi, fra non molto saranno presentati il cartellone spettacoli di villa in Vita (a villa Vitali) e tutti i servizi per la stagione balneare. L’assessore Cerretani è al lavoro da un lato per promuovere dall’altro per accogliere al meglio chi arriverà a Fermo. Illustrato durante l’ultima edizione di Tipicità, confermato poi con la partecipazione, per la città il bando regionale con finanziamenti per il trasporto pubblico locale turistico è realtà.

La stagione

«Abbiamo avuto finanziate – spiega l’assessore – questa stagione e anche quella del 2025. É un supporto importante per noi, visto che con i fondi del nostro bilancio riuscivamo a coprire le corse solo per il family day». Il servizio è il Fermo Summer bus, il family day è il mercoledì dedicato alle famiglie, ma ora potrà essere utilizzato anche in altre circostanze. «Penso alla buskeria – spiega Cerretani – il festival internazionale dell’arte di strada, penso alla notte bianca, penso ancora al concerto di Manu Chao al Girfalco il 4 agosto. Non solo perché ci saranno le hostarie e tutto il programma della Cavalcata da fine luglio al 15 agosto, sfilata notturna e palio compresi. Il Fermo Summer bus prende i turisti ai campeggi o davanti agli hotel o b&b e li porta in centro storico. Poi alla fine tornano, con lo stesso bus, nelle strutture che li ospitano».

Come funziona è presto detto: ci sono tre corse dedicate, le 18 e le 20 verso il centro (eventualmente utilizzabile per rientrare) e alle 24 per tornare sulla costa. Il biglietto, andata e ritorno, è a prezzo calmierato, 2 euro invece che 3,60. «Non volevamo rimanesse collegato solo al Family day – prosegue l’assessore – connettere la costa con il centro per i grandi eventi è sempre stato nei nostri desiderata». Finita l’estate, si tornerà a pensare alla destagionalizzazione. «A ottobre riparte il turismo sportivo – spiega Cerretani – poi a novembre si monta la pista di ghiaccio e, con Fermo Magica (il Natale) si va avanti fino a metà gennaio. A febbraio riprendono le mostre se non sono partite, come negli ultimi due anni, a dicembre e, sempre a febbraio c’è il carnevale. Poi torna lo sport, ad aprile con il beach volley a farla da padrone. Poi tornerà di nuovo il Postacchini e ancora l’estate e via dicendo. Senza dimenticare, durante l’anno, il turismo di prossimità, fatto, tra gli altri, anche della stagione teatrale del teatro dell’Aquila».