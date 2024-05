FERMO Prenotazioni per l’estate, arrivano gli stranieri, la promozione a livello regionale funziona ma il gap da recuperare, rispetto ad altre regioni del centro Italia, è ampio. Bisogna darsi da fare. Il target nelle Marche sono le famiglie con bambini ma c'è da lavorare per attirare anche i giovani con più eventi e stagione spalmata su più mesi. Facciamo il punto gli esperti del settore, riferimenti dei villaggi turistici e degli alberghi.

Gli stranieri

«Avendo già aperto la nostra struttura, abbiamo fatto un’analisi di mercato importante – dice Daniele Gatti, presidente Villaggi Marche in Confcommercio Marche Centrali e direttore dell’Holiday Family Village a Porto Sant’Elpidio – posso dire che mai abbiamo visto prima tanti stranieri come in queste settimane, arrivano da Lituania, Germania, Olanda, Svizzera, sono famiglie in viaggio anche con bambini molto piccoli. Le strutture en plein air non sono ancora tutte aperte ma quelli che aprono nella bassa stagione e offrono tutti i servizi, animazione, spiaggia, piscina, ristorazione, possono intercettare nuovi flussi. In generale - continua Gatti - sentiti i colleghi, la situazione è positiva. C’è un anticipo nelle prenotazioni e i villaggi registrano il tutto completo dal 15 giugno, chiuse le scuole. Si comincia a prendere le prenotazioni per luglio e agosto e si registra un +15% di prenotazioni rispetto l’anno scorso su base mensile, rispetto alla stagionale.

Dall’Holiday, stando aperti, abbiamo avuto un osservatorio speciale» chiosa Gatti che lascia trapelare il concetto di fondo: «Se vogliamo più turisti dobbiamo farci trovare aperti a maggio». Per gli alberghi parla il presidente dell’associazione turistico-alberghiera del Fermano Gianluca Vecchi, titolare dell’hotel Lanterna a Porto San Giorgio: «Ci attestiamo ai livelli dell’anno scorso - dice l'albergatore e referente Ataf - abbiamo avuto una buona stagione l'anno scorso perché abbiamo destagionalizzato e puntato su eventi sportivi e religiosi. Abbiamo potuto sopperire così a una carenza di visitatori nel mese di luglio, abbiamo compensato. Lo stesso dovrebbe essere quest’estate, il nostro target sono le famiglie ma dovremmo lavorare di più per attirare il turismo giovanile, quindi più divertimenti, pensiamo a quando c'erano le discoteche a Porto San Giorgio. Più locali per questa fascia d’età sarebbero i benvenuti».

La fascia

Una fascia d’età, quella giovanile, carente non solo nell'offerta ma anche nella domanda perché è difficile trovare il personale specializzato: «Per noi resta un problema enorme – dice Vecchi – i giovani vogliono il weekend libero e noi lavoriamo nel fine settimana, è venuta meno nel tempo l’abnegazione al lavoro che spingeva a fare di più per mettere da parte qualche cosa. Ci arriva personale non specializzato e dobbiamo formarlo noi nei tre mesi che abbiamo a disposizione ma l'anno seguente, puntualmente, dobbiamo ricominciare da capo». In quanto al brand Marche, funziona? «La Regione sta facendo bene - dice Vecchi - sta investendo, ne prendo atto. Sono soddisfatto, si può fare di più? Sicuramente sì. Bisogna spingere sulla promozione perché abbiamo grandissime possibilità mai sfruttate prima. Stiamo recuperando il gap ma ci vorranno anni».

La destaginalizzazione

La parola d’ordine è destagionalizzazione: «Oggi, grazie a una sinergia tra tutti gli attori che rappresentano l’accoglienza e il turismo, finalmente ci si è focalizzati sul potenziamento del brand – dice Daniele Gatti – questo permetterà l’apertura a nuovi mercati ma il fine ultimo è la destagionalizzazione più volte menzionata nel piano triennale del turismo. Si tratta di allungare la stagione da maggio a ottobre». Sull’altra sponda della provincia, a Marina Palmense, al Camping Verde Mare la stagione è già sold out. La neo direttrice dell'ufficio prenotazioni è Giulia Luciani, 28 anni, nipote di Felice Chiesa. «Quest'anno l'andamento delle prenotazioni è ottimo - dice Luciani- di solito apriamo il periodo delle prenotazioni a gennaio, invece quest'anno abbiamo deciso di aprire a dicembre e abbiamo già quasi tutto pieno, da giugno fino a fine agosto. Abbiamo potuto constatare, rispetto all'anno scorso o a due anni fa, che la pianificazione delle vacanze è stata anticipata di molto. C'è meno richiesta di prenotazioni last minute. Questo, probabilmente, dipende anche molto dal fatto che i nostri clienti gradiscono molto le nostre politiche di cancellazione, attraverso le quali, se si è prenotato in largo anticipo e si è costretti a cancellare la prenotazione c'è la postilla grazie alla quale ridiamo indietro la caparra, una novità degli ultimi anni che abbiamo lanciato a tutela dei clienti che prenotano con largo anticipo e che si è rivelata efficace. Nel nostro caso, è consentita la cancellazione un mese prima dell'arrivo con la restituzione della caparra».

Gli stagionali «continuano a rappresentare una grossa fetta della nostra attività - spiega Luciani- e per la maggior parte sono sempre gli stessi. Abbiamo fatto un'apertura straordinaria in occasione dei ponti del 25 aprile e 1 maggio, con ottimi riscontri, anche da parte di turisti con il camper». Infine, «questa sarà la prima estate del ponte ciclopedonale, per tutti quei clienti che vogliono andare oltre il campeggio».