FERMO Vanno avanti i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido in costruzione a Campiglione. Finanziato con fondi Pnrr, per un milione e 240mila euro, relativi all’avviso pubblico del Ministero specifico per asili nido e scuole dell’infanzia, il nuovo edificio scolastico non sarà pronto prima di un anno. Stesse tempistiche per il vicino nuovo teatro, che fa parte dei lavori del Pinqua, confluiti nel Pnrr.

«L’idea per gli asili – l’annuncio del sindaco Paolo Calcinaro – è quella di portare avanti un nuovo bando per asilo nido, da realizzare lungo la costa nord». Per questo è presto, ma per quello di Campiglione, i lavori procedono spediti. Si sta lavorando per realizzare un edificio di circa 400 mq, con un unico livello, innovativo ed ecosostenibile. Non solo perché l’opera comprende anche delle aree gioco esterne.

La prospettiva

Una volta completato, il nuovo asilo andrà a costituire un polo educativo scolastico che coprirà servizi formativi per alunni da 0 a 10 anni, servizi di cui potranno beneficiare i figli delle famiglie fermane e magari anche quelli di chi lavorerà nel nuovo ospedale in costruzione. «Questo asilo – commenta Calcinaro – fa parte del progetto di rendere la città più ospitale per le giovani famiglie che vogliono vivere Fermo. In quest’idea figurano anche le iniziative dei voucher per le spese dello scorso anno e la convenzione con gli asili nido privati, per 20 posti». Il primo caso, quello dei voucher, riguarda un bando scaduto una ventina di giorni fa, con cui le famiglie hanno potuto richiedere un contributo per le spese, sostenute nel 2023, relative alle rette di asili nido autorizzati e frequentati da bimbi dai 3 ai 36 mesi.

La seconda opzione, invece, riguarda l’iniziativa, presentata nei giorni scorsi, che prevede che in caso ci fossero più domande rispetto ai posti del nido comunale (Santoro) e le famiglie dovessero rivolgersi ad asili nido privati autorizzati, il Comune pagherà la differenza tra la retta privata e la quota comunale. A questo proposito, si ricorda, che per iscrivere i propri figli all’asilo nido ci sono ancora pochi giorni a disposizione, fino al prossimo 31 maggio. Il futuro nuovo asilo nido di Campiglione verrà ad essere un servizio importante per il quartiere dove si sta realizzando il nuovo ospedale e nei cui paraggi si sta procedendo alla riqualificazione dell’ex Conceria nell’ambito del Pinqua.

La cultura

Del programma fa parte anche il nuovo teatro, circa 350 posti, che si sta costruendo nell’area. Anche in questo caso, come per l’asilo, finora è stato realizzato il basamento. Sarà una struttura utilizzabile da più soggetti. «Il bisogno c’è – prosegue Calcinaro – visto anche l’impegno del teatro dell’Aquila e la sua frequenza d’uso. Potrà essere utilizzato da diversi soggetti. Penso alle scuole, magari le più piccole, come le primarie, o anche le altre. Potrà avere la funzione di luogo dove provare o altro per artisti locali o ancora per associazioni del territorio».

Rimanendo nell’ambito del Pinqua, si ricorda anche che il progetto comprende pure un centro socioeducativo, housing sociale con 32 abitazioni per anziani autosufficienti con servizi di sostegno o giovani famiglie che arriveranno a Fermo per lavoro. Ancora un polo culturale che sorgerà nell’ex chiesa di Molini - Girola, da cui è stato recuperato il dipinto della Madonna croata. In attesa di essere ricollocato nell’edificio in via di realizzazione, ora il quadro si trova nella cappella nei pressi della chiesa di San Giovanni Bosco.