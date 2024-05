MONTE URANO «Questo premio sa di Marche, dove sono nato e cresciuto. Lì mi sono formato, lì ho coltivato le mie passioni. È lì dove tutto è iniziato». Roberto Minervini, classe 1970, nato a Fermo e cresciuto a Monte Urano, ha vinto il premio per la miglior regia al festival del cinema di Cannes con il film The Damned - I Dannati nella sezione Un Certain Regard. Ora è a Torino, ospite della Film Commission Torino Piemonte che, insieme al Fondo Audiovisivo Friuli Venezia-Giulia, ha sostenuto il suo film. Poi una tappa a Bergamo, una a Milano e il ritorno negli Stati Uniti, a Houston dove Minervini risiede da tempo.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Il regista fermano Roberto Minervini trionfa a Cannes con “I dannati”: premio per la miglior regia nella sezione “Un Certain Regard” IL FILM «I miei dannati a Cannes». Il regista fermano Roberto Minervini con “The Damned” racconta l’umanizzazione della guerra CINEMA Il regista fermano Minervini selezionato per la rassegna “Un certain regard”: «Cannes? Sarà una sorpresa»

Il futuro prossimo

Un’estate di relax per ricaricare le energie in vista di un autunno impegnativo in cui sarà in giro per il mondo a promuovere il film premiato. Per il momento, nella sua agenda non ci sono le Marche, «ma l’agenda potrebbe cambiare velocemente alla luce di questo premio» ha detto Minervini, che ieri ha ricevuto i complimenti del presidente di Marche Film Commission Francesco Gesualdi e del Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio. Ma ieri ha ricevuto anche il plauso di alcuni registi di fama internazionale come George Lucas e Wim Wenders. «Wenders mi ha detto che il premio alla regia è la cosa più bella che può capitare ad un regista», ricorda Minervini che dopo la cerimonia della premiazione ha partecipato alla festa. «Ieri è stata una giornata memorabile, conclusasi con una serata spensierata e divertente. Finalmente. Mi è piaciuto aver ricevuto un riscontro immediato da parte di colleghi e addetti ai lavori. Tra questi Xavier Dolan, presidente di giuria, che mi ha confessato di non aver mai visto un film sulla guerra come il mio, in cui prevale l’esperienza individuale. “Dopo aver visto il film eravamo consapevoli che avrebbe vinto un premio. Non sapevamo ancora quale” mi ha confessato Dolan, sottolineando come la giuria si sia poi espressa all’unanimità su The Damned».

Il premio ricevuto riconosce i progressi compiuti dal regista fermano. «Questo premio è incredibile se penso al passato», riavvolge il nastro per tornare alla sua vita da consulente finanziario, andata avanti fino al tragico 11 settembre 2001. Una data che ha cambiato anche la sua vita: Roberto ha lasciato il lavoro e si è buttato nel cinema. Il regista fermano ha parlato del suo rapporto con Marche Film Commission: «C’è stato uno scambio e un confronto con la nuova dirigenza per una possibile collaborazione. I registi hanno bisogno di un supporto reale e concreto, non solo della promozione del film» osserva Minervini che prima di girare The Damned ha ricevuto numerose proposte da altre regioni italiane, Sardegna e Toscana su tutte. Le Marche partono dunque un po' indietro ma potrebbero recuperare terreno vista la «promettente volontà della Commissione».