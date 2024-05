Fabriano, lite furiosa tra due ragazze al bar della stazione: l'aggredita scappa, l'altra danneggia il locale e vieve denunciata. Chiesto il Dacur (divieto di accesso nella zona)

FABRIANO - A Fabriano la Polfer ha denunciato una 32enne cittadina italiana per il reato di lesioni ai danni di un’altra ragazza. La Polfer è intervenuta all’interno del Bar Caffetteria della stazione per due ragazze che stavano litigando, con violenza, malmenandosi. In particolare una ha aggredito con calci e pugni l'altra facendola cadere a terra. La malcapitata è riuscita a fuggire grazie all’intervento di alcune persone presenti all’interno del bar e della dipendente che è riuscita, non senza difficoltà, a trattenere l'altra fino all’arrivo della Polfer.

Richiesto il Dacur

La ragazza, ancora agitata, ha continuato a lanciare suppellettili e sedie per terra danneggiando il locale.

Accompagnata negli uffici Polfer per l’identificazione, è risultata avere precedenti di Polizia. Sono state visionate le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza situate all’interno e all’esterno del Bar per cui si è proceduto nei suoi confronti, a seguito di formale denuncia formale, per lesioni personali. E’ stato richiesto e ottenuto dal questore il Dacur, provvedimento di divieto ad accedere alla caffetteria della stazione di Fabriano e di stazionare nelle sue immediate vicinanze per il periodo di 1 anno.