Maiolati Spontini, nuovo record per Pieri: scalato l'Everest della Boccolina

MAIOLATI SPONTINI Ce l'ha fatta Zico Pieri. Il cinquantacinquenne, recordman e mental coach di Cagli, è riuscito nell'impresa dell'Everesting a Maiolati Spontini. Partito in sella alla sua bicicletta l'altra notte intorno alle 2, aveva ventiquattro ore per percorrere sulla Boccolina, la ripida strada che collega Moie al borgo di Maiolati, un dislivello di 8.848,85 metri, pari all'altezza del Monte Everest.

L'ultima salita

Ieri sera l'ultima salita, la ventinovesima, terminata alle 21.30. «Una sfida più adatta a giovani atleti certo - commenta Zico che per tutta la durata dell'iniziativa ha potuto godere del supporto dall'associazione Ruota Libera Moie Fabio Ranieri -, ma è proprio questo il messaggio che voglio lanciare: se uno come me, che ha 55 anni e conduce una vita ordinaria tra lavoro e famiglia, riesce a farcela, signfica che ognuno di noi se ne ha la volontà può tirare fuori un potenziale che in tanti non sanno nemmeno di avere».

Un percorso faticoso, la Boccolina lunga circa 2 chilometri, presenta dislivelli con punte del 20%. «In queste imprese è la mentalità a fare la differenza e va allenata con costanza», spiega il recordman. Zico non è nuovo a questo tipo di fatiche, ma ora l'obiettivo è quello di compiere Everesting in tutte le regioni d'Italia entro la fine dell'anno per raccogliere fondi da donare alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.