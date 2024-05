Montegiorgio, cane aggredito e ucciso da un pitbull. Individuato il proprietario accusato ora di omesso controllo e malgoverno: cosa rischia

MONTEGIORGIO - Aggressione choc di un pitbull: aggredito e ucciso un cane, ferita anche la proprietaria che era a spasso con l'animale fatto fuori dalla furia fuori controllo del quattro zampe appartenente alla famiglia degli American Terrier. Nei giorni scorsi, a conclusione di attività investigativa, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montegiorgio sono riusciti ad individuare il proprietario del pitbull che, sfuggito alla custodia del proprietario, aveva azzannato il cane di piccola taglia a passeggio con la sua proprietaria, uccidendolo. Nel tentativo di soccorrere il suo piccolo cane anche la proprietaria è rimasta ferita ed è dovuta ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Sant’Elpidio a Mare da dove è stata successivamente dimessa.

Omessa custodia contestata

Per i fatti accertati i militari hanno contestato al proprietario del pitbull l’omessa custodia e malgoverno di animal informando la Procura della Repubblica di Fermo.

Cosa rischia

Il proprietario del pitbull ora rischia un procedimento penale per lesioni personali, soggetto però a querela di parte. In proposito si ricorda che a prescindere dal tipo di razza e di dimensioni è importante effettuare una corretta educazione dell’animale per evitare comportamenti aggressivi e adottare le necessarie cautele di prevenzione, quali l’uso del guinzaglio, soprattutto nelle aree urbane ed aperte al pubblico.

Dispositivo dell'art. 672 Codice Penale. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. A questo, ovviamente, si somma il danno arrecato a persone o cose. Un tipo di responsabilità oggettiva frutto della relazione di fatto instaurata con l’animale e per cui il proprietario dell'animale deve dare dimostrazione poi di aver adottato la massima diligenza per impedire ogni danno (in questo caso la morte di un altro cane e il ferimento della proprietaria).