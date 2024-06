FERMO Si punta ad aprire nuovi impianti sportivi. L’ultima iniziativa all’ex campo Azzurra di Santa Caterina che torna a rivivere. Con il taglio del nastro del weekend è ora un ampio parco, intitolato sempre alla memoria di Luigi Gazzoli, storico dirigente della locale squadra di quartiere che tanto aveva fatto per lo sport negli anni ’70, che era prematuramente scomparso e per il quale è stata scoperta una targa. L'area è stata per anni un punto di riferimento per tanti sportivi, importante centro di aggregazione. Poi è rimasta inutilizzata per tanto tempo.

Il piano

Il Comune ha voluto riqualificarla e recuperarla come polmone verde per la città, realizzandovi un campo di calcio a 7, quello da beach volley (che prima dell’inaugurazione hanno visto i ragazzi dell’Azione Cattolica sfidarsi in un triangolare), lo spazio giochi per i bambini con scivolo, altalena, giochi a molla, l’area fitness e l’area cani. La prima parte del recupero dell’area, quella appunto dedicata al verde, ai giochi e allo sport, hanno visto i lavori, per un investimento complessivo di 300mila euro, effettuati in due stralci ed hanno visto anche la piantumazione del manto erboso; è stato installato l’impianto di irrigazione per aiuole e essenze arboree, l’arredo urbano con giochi e panchine. Prossimo step, per il recupero totale dell’area, sarà la realizzazione del nuovo centro sociale Santa Caterina. Come ha ricordato il sindaco Paolo Calcinaro durante l’inaugurazione «si tratta di un’area la cui riqualificazione era tanto attesa. Abbiamo dato concretezza ad un’idea di recupero importante, quest’area da spazio inutilizzato, diventa luogo di svago e di aggregazione, per il quartiere e per la città. Un progetto con cui viene restituito uno spazio storico della città alla città. Ringrazio la giunta, gli assessori, la Curia, l’Arcivescovo, la parrocchia, l’associazione Spazio Insieme, il consigliere comunale Roberto Simoni, tutti coloro che hanno lavorato».

Primo cittadino che ha voluto ricordare anche la figura di Candido Pierleoni, prematuramente scomparso, che aveva cercato di custodire quest’area, pur nel momento dell’abbandono e del degrado, anche con un minimo di interventi che faceva volontariamente. I lavori hanno dato vita a quanto previsto dal progetto curato dall'architetto Paolo Santarelli, con il coordinamento dell’Ufficio tecnico comunale, e Marco Iuvalè del Comune come responsabile del procedimento. Direzione dei lavori affidata Roberta Fabiani. Con atto notarile, nel 2021 il Comune aveva acquisito, a titolo gratuito, dalla parrocchia il diritto di superficie dell’ex campo sportivo, che aveva avuto un precedente passaggio con l’approvazione dell’atto in Consiglio nel luglio 2020.

«Un luogo di socializzazione che significa stare insieme e che supera ogni forma di violenza, un esempio di come pubblico e privato in modo sinergico possono collaborare e dare risultati», rimarca l’arcivescovo Rocco Pennacchio nella benedizione». Soddisfatto anche Daniele Rocchi, presidente di Spazio Insieme. Presente anche Simone, figlio di Gazzoli, che ringrazia per l’impegno preso. Accanto a questi lavori sotto la lente anche due palestre e un centro polifunzionale per arricchire l’offerta sulla costa. Si tratta di strutture sportive a disposizione delle associazioni e dei quartieri.

La riviera

A Marina Palmense gli interventi riguardano la costruzione della nuova palestra. Per la realizzazione di questo impianto riconosciuto al Comune dal Dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei ministri il finanziamento di un milione e 700mila euro. Un impianto dove poter praticare diversi sport, dal calcetto alla pallavolo al basket, di 90 posti. A Lido San Tommaso l’altra palestra sul lato est dell’area fitness attrezzata, già realizzata, antistante il lungomare. In adiacenza anche una parete per l’arrampicata sportiva. Qui arti marziali, con spazi polivalenti e polifunzionali, utilizzabili per praticare anche altre attività come la ginnastica dolce per gli anziani. Un complesso che sorge davanti al lungomare. Sport ma anche funzioni sociali ed aggregative, infine, per il nuovo centro polifunzionale che sta sorgendo a Casabianca, nell’area tra i campi da tennis del Circolo Tennis Lido e la pinetina.