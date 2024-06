FERMO Prima la messa in Duomo, poi la cerimonia al piazzale del Girfalco al Monumento ai caduti: è cominciata così la giornata della ricorrenza del 78esimo anniversario della Repubblica. Il prefetto Edoardo D’Alascio ha letto il messaggio del presidente della Repubblica, prima di scendere, con il sindaco Paolo Calcinaro, il presidente della Provincia Michele Ortenzi e le altre autorità per un omaggio alla targa del 2 giugno in piazza del Popolo.

Quindi tutti al palazzo del Governo, per la consegna delle onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica con la cerimonia preceduta dal soprano Stefania Donzelli che ha cantato l’Inno d’Italia. Sette insigniti ai quali ha consegnato il riconoscimento il prefetto, affiancato da sindaci e presidente della Provincia. Tra gli insigniti il vicesovrintendente della polizia, Giorgio Maroglio, che la Prefettura l’ha vista nascere, e l’attuale capo di gabinetto Monica Vaccaro. Maroglio, nella polizia dal 1989, è arrivato all’allora istituenda Prefettura di Fermo, 14 anni fa, nel 2010, evidenziando «da sempre un prezioso e proficuo apporto professionale alle attività amministrative e istituzionali dell’ufficio territoriale».

Vaccaro, laureata in Giurisprudenza e approdata al ministero dell’Interno nel 2016, prima di Fermo è stata viceprefetto aggiunto nelle Prefetture di Brescia e Rimini. In quest’ultima, si legge, «si è in particolar modo distinta, mostrando un non comune senso del dovere e un indiscusso spirito di servizio fornendo un encomiabile contributo nella gestione del flusso migratorio, scatenato dal conflitto ucraino, che ha investito la provincia di Rimini». Maroglio e Vaccaro sono quindi cavalieri, come gli altri cinque insigniti, a cominciare dal luogotenente della guardia di finanza Giovanni Calò, distintosi tra gli altri per l’attività di polizia giudiziaria nel settore del contrabbando, del riciclaggio e delle scommesse clandestine. Operazioni che, si legge nelle motivazioni, «hanno riscosso apprezzamento dall’autorità giudiziaria, contribuendo a elevare il prestigio del corpo».

Anche il sottotenente dei carabinieri, Amato Cortellesi, è stato insignito del titolo. Arruolatosi nell’Arma nel 1971, dopo una serie di incarichi, è arrivato a Montegiorgio prima come capo del Radiomobile «impegnandosi nel contrasto e repressione del gioco d’azzardo e dei reati connessi e poi come comandante del Nucleo comando della compagnia di Montegiorgio».

Sempre dell’Arma il cavaliere Michele Losito, luogotenente in congedo che, oltre ai vari incarichi, ha ricevuto note di apprezzamento: nel 2002 dal prefetto di Ascoli quando il presidente della Repubblica è stato in visita nella provincia, nel 2007 dal procuratore della Repubblica di Fermo, per il lavoro in occasione del grave incidente in una fabbrica di fuochi d’artificio, o ancora per il sisma del 2016. Il capitano di fregata Marco Mancini, laureato in Legge ed entrato in Marina, «è stato ufficiale di completamento e destinato al tribunale militare di La Spezia», prima di svolgere altri incarichi di natura diversa in varie destinazioni, ma sempre «con apprezzabile spirito di collaborazione mettendo a disposizione delle istituzioni competenza, equilibrio, discrezione e cordialità».

La dottoressa di Porto Sant’Elpidio Gioia Renzi, medico al servizio della comunità, prima a Villa dei Pini, poi nella struttura Valdaso di Campofilone, si è distinta nel periodo dell’emergenza sanitaria, combattendo il virus del Covid.