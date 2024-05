Non salda il debito, un connazionale gli sferra un pugno in faccia dopo la lite

ANCONA - I poliziotti sono intervenuti nel centro di Ancona in quanto era stata segnalata una lite passata alle vie di fatto. Sul posto gli agenti prendevano contatti con il richiedente, un cittadino del Bangladesh titolare dell’attività Phone Center che riferiva di aver assistito ad una lite tra due persone e che nel suo negozio era ancora presente il soggetto aggredito.

Specificava come si erano svolti i fatti e cioè che i due uomini, suoi connazionali, arrivavano nel suo negozio a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro e dopo una breve discussione verbale vedeva uno sferrare un pugno in faccia al suo avversario. L'aggredito, di circa 55 anni, riferiva agli agenti di aver ricevuto un pugno in faccia da un suo connazionale e conoscente, perchè non era riuscito a saldare un debito di circa 300 euro di prodotti alimentari acquistati proprio in quell'esercizio commerciale.

La vittima, poichè presentava una ferita all'altezza del sopracciglio, veniva trasportato al Pronto Soccorso grazie alla Croce Gialla per le cure del caso.

L'autore dell'aggressione, rintracciato, confermava i fatti esposti dal testimone.